Sono terminati i lavori nel plesso San Francesco del Terzo Istituto Comprensivo.

“Le opere progettate per questa scuola – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – sono finalmente giunte al termine e nelle prossime settimane l’edificio e l’area esterna saranno riconsegnate al Comune. Abbiamo voluto realizzare una struttura più moderna, efficiente dal punto di vista energetico e con strutture per la pratica sportiva all’aperto. Un lavoro complesso che ha richiesto più tempo del previsto, ma che avrà delle ricadute positive sulla qualità della permanenza a scuola di studenti e personale.”

Il progetto prevedeva il rafforzamento strutturale dell’edificio che è stato adeguato alla normativa antisismica, l’efficientamento energetico dell’immobile con la sostituzione degli impianti, la realizzazione di un cappotto termico, la sostituzione degli infissi, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di acqua calda e di energia elettrica pulita e il potenziamento della palestra scolastica. Le novità hanno riguardato anche l’area esterna dove sono state posizionate alcune panchine e realizzati campi per calcetto, basket e volley.

“La fine dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – è sempre una buona notizia. Restituiremo alla comunità una struttura potenziata, efficiente e in grado di accogliere ragazzi e adulti anche in orario extrascolastico per attività sportive o per una semplice passeggiata. Proseguiremo il nostro lavoro per il miglioramento delle scuole cittadine per garantire ai nostri giovani concittadini ambienti moderni ed adeguati alle loro esigenze.”

Gli interventi, avviati nel 2022, sono stati realizzati grazie ad un finanziamento di 3,2 milioni di euro ottenuto nel 2019 dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/20 e cofinanziato con 284 mila euro di risorse comunali.

“Come spesso accade – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – il cantiere di un’opera pubblica si trasforma in una opportunità per l’intero quartiere. Le strutture sportive che abbiamo realizzato e la dotazione di panchine e cestini renderanno quest’area attrattiva non solo per lo sport, ma anche per incontrarsi e trascorrere pomeriggi disconnessi dalla rete internet, ma connessi con il proprio ambiente. La buona notizia riguarda anche le società sportive che presto potranno tornare ad utilizzare la palestra scolastica che per le sue dimensioni rappresenta un’ottima alternativa al Palazzetto.”

L’area di cantiere sarà riconsegnata al Comune nelle prossime settimane.

Comune di Francavilla Fontana