Torna anche quest’anno la tradizionale festa di Lido Sant’Anna in programma sabato 26 giugno, tradizionale appuntamento estivo per lo storico stabilimento balneare brindisino.

Sport, musica e divertimento protagonisti con il torneo di basket Sant’Anna Beach Cup in programma il 26 e 27 luglio.

La sera del 26 luglio, giorno dedicato a Sant’Anna, dalle 21 la musica ed il divertimento con i MAMADEMA SING’N’ROLL

Appuntamento presso lo stabilimento di Lido Sant’Anna, via di Torre Testa, sulla litoranea nord di Brindisi