“La Rassegna del Chiostro”, rassegna di libri che ha luogo presso il chiostro della chiesa di San Benedetto dall’estate del 2022 ha scelto di realizzare il suo primo palinsesto invernale presso la chiesa del Cristo dei Domenicani, in Brindisi, la cui conferenza stampa sara’ tenuta il 05 febbrario alle ore 11.00 presso la chiesa del Cristo.

L’individuazione del luogo da parte della equipe di Rassegna e’ stata motivata dal fatto che la chiesa e’ ritenuta importante per diverse ragioni storiche e affettive legate ad alcune leggende tramandate nel tempo dalla popolazione autoctona. Non ultimo anche dal ritenere fondamentale l’accezione di “chiesa degli artisti” data dall’attuale rettore Don Rocco Ivone.

Il palinsesto invernale vedra’ protagonisti tre libri di tre autori diversi della regione. Si sono altresi’ individuate tre linee tematiche da ricalcare: Storia, Storie (di vita) e Societa’.

Le dinamiche di svolgimento delle serate dedicate alle presentazioni dei libri sono ricalcate dall’oramai riconosciuto stile di Rassegna. Gli autori dei libri presenteranno il proprio lavoro col supporto di un dialogatore, al termine, verranno esplicati i motivi che hanno condotto gli artisti a esporre le proprie opere pittoriche legandole alla trama del libro presentato.

Cosi’ come i cenni storici sulla chiesa del Cristo saranno tenuti da esperti di storia del nostro territorio.

La conduzione della conferenza stampa e’ a cura di Francesca Romana Intiglietta, fondatrice del progetto culturale “La Rassegna del Chiostro”.

Ad accompagnare nel dialogo con la stampa e la cittadinanza ci saranno le rappresentanze della associazione culturale “Porta D’Oriente” di Brindisi e Societa’ Di Storia Patria per la Puglia – sez. Brindisi nelle persone del professore Giacomo Carito e dell’artista Antonia Acri.

La collaborazione dell’Endas, invece, sara’ rappresentata dall’artista Mino D’Amici.

Antonia Acri e Mino D’Amici si occuperanno di coordinare gli artisti nelle esposizioni pittoriche tematiche nel corso della Rassegna. Durante la conferenza stampa si e’ ritenuto opportuno che si esponesse con un omaggio al luogo cioe’ con dipinti che riconducono alla stessa chiesa del Cristo.

Infatti, importante si ritiene la fusione delle arti della scrittura e della pittura, come sin dalla prima edizione estiva di Rassegna.

Lo sponsor e’ Conad Supermercati – Piazza Cairoli Brindisi, tramite il quale si potranno avere degli omaggi agli autori di libri scelti nel palinsesto.

E’ stato confermato il patrocinio morale del comune di Brindisi.