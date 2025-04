Giunge alla sua V edizione la Via Crucis nelle acque del Porto di Brindisi, promossa, in quest’anno Giubilare, da tutte le Parrocchie di Brindisi in collaborazione con diverse realtà della vita portuale. Avrà luogo lunedì 7 aprile, dalle ore 19.00, con punto di partenza la Scalinata Virgilio. La processione sarà trasmessa in diretta sull’emittente Antenna Sud Extra (canale 92).

Lunedì 07 aprile i brindisini avranno l’opportunità di vivere l’itinerario spirituale della Passione di Gesù Cristo in uno dei luoghi più importanti ed evocativi della propria città. La Via Crucis, che sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Antenna Sud Extra (canale 92 del digitale terrestre), muoverà alle ore 19.00 dalla Scalinata Virgilio per toccare i luoghi più rappresentativi del porto interno.

La Via Crucis è realizzata ogni anno in collaborazione con la Capitaneria di Porto, il Comando dei Vigili del Fuoco, Assoarma, la Guardia di Finanza, la Marina Militare, la Prefettura, i pescatori e alcune attività produttive. In quest’anno giubilare alla Cattedrale si associano tutte le parrocchie della città preparando le meditazioni delle otto stazioni che avranno come tema la Speranza

Camminiamo insieme nella Speranza.