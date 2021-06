A Torre Canne di Fasano, i Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco unitamente al Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore 61enne titolare di uno stabilimento balneare del luogo. In particolare, l’uomo ha violato la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per non aver aggiornato il documento di valutazione dei rischi alla luce dell’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti.