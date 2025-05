Nota del consigliere e assessore regionale Fabiano Amati.

“La vicenda delle urbanizzazioni nella contrada Torre Rossa di Brindisi, da realizzare con il contributo promesso da SNAM, procede ancora con una certa lentezza rispetto agli impegni assunti nel luglio 2023.

Nel corso del tempo sono emerse alcune giustificazioni, riferite anche dal rappresentante dell’amministrazione comunale. Tuttavia, amministrare significa dare termini che sappiano prevedere gli ostacoli e fissare tempi che tengano conto anche delle difficoltà fisiologiche di ogni procedura. Non prevedere i tempi non è una giustificazione.

In Commissione è intervenuto il dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Brindisi, Fabio Lacinio, spiegando che è in attesa di una delibera della Giunta comunale, la cui adozione è prevista tra oggi e domani, per disporre la dotazione finanziaria utile alla sottoscrizione del contratto con il professionista incaricato della progettazione.

Da quel momento, il tecnico incaricato avrà 40 giorni per consegnare il progetto, che sarà sottoposto – nei successivi 60 giorni – ai pareri degli enti competenti. L’obiettivo è arrivare, verosimilmente prima della pausa estiva, all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta, così da poter avviare la gara d’appalto.

Mi auguro che già da ora l’amministrazione comunale possa riprendere i contatti con SNAM per confermare e finalizzare il contributo, così da garantire tempi certi e un’accelerazione efficace. È importante dare risposte concrete ai cittadini e mantenere fede agli impegni assunti”./comunicato