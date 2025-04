In occasione della tappa brindisina del Tour Italiano della Nave Amerigo Vespucci e Villaggio in Italia, che si terrà presso il Porto di Brindisi, sul Lungomare Viale Regina Margherita, dal 12 al 15 aprile 2025, l’Amministrazione comunale ha disposto specifiche misure di mobilità per i giorni di sabato 12 e domenica 13 aprile.

Parcheggi e trasporti

Per agevolare l’afflusso dei visitatori e garantire una gestione ordinata del traffico cittadino, il Comune di Brindisi mette a disposizione gratuitamente diverse aree di parcheggio, come indicato nella mappa allegata.

Collegamenti con l’area dell’evento – Piazzale Lenio Flacco

I collegamenti tra le zone di sosta e l’area dell’evento saranno garantiti con le seguenti modalità:

• Linee urbane: servizio di trasporto pubblico con pagamento a corsa semplice.

• Navette dedicate: due linee speciali a pagamento (corsa semplice) con i seguenti percorsi:

◦ Parco Bove – Demanio – Parco Cillarese – Piazzale Lenio Flacco

◦ Stadio Fanuzzi – Ex Collegio Tommaseo – Parco Cillarese – Piazzale Lenio Flacco

Inoltre, per l’occasione, è previsto il raddoppio della frequenza del servizio motobarca, per favorire gli spostamenti via mare in modo efficiente e rapido.

Si invita la cittadinanza a utilizzare anche i parcheggi disponibili nelle aree periferiche, evitando il transito e la sosta nelle zone centrali, al fine di non congestionare il traffico e consentire a tutti una partecipazione più agevole e sicura all’evento.