Continua la tappa brindisina del Tour Mediterraneo Vespucci.

Nave Amerigo Vespucci sarà ormeggiata al Porto di Brindisi (in viale Regina Margherita) fino alle prime ore di martedì 15 aprile, insieme al Villaggio IN Italia.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Domani, tra i vari eventi, saranno a Brindisi tre ministri:

– ore 12.00 punto stampa con il Ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso dentro al Villaggio IN Italia nei pressi della Conference Hall dove prenderà parte all’incontro sulla Blue Economy “I domini del blu, il dominio del blu”

– ore 13.00 punto stampa con il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che alle ore 12.30 interviene in Conference Hall al Talk ANSA “Ansa incontra le eccellenze del territorio”

– ore 16.00 punto stampa con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a bordo di Nave Amerigo Vespucci dove alle ore 16.45 si terrà l’incontro FederUnacoma “Terra e mare: i fattori di sviluppo dell’economia mediterranea”.