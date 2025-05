La nostra regione si prepara ad accogliere un concerto unico e straordinario nel suo genere. Corky Laing, mitico batterista dei Mountain, gruppo memorabile americano di rock blues degli anni settanta, sarà ospite il prossimo 7 maggio del “Pecora Nera Country Pub” di Cassano Murge (Bari).

Nell’unica data pugliese, la “Corky Laing’s Mountain” sarà composta da una eccellente formazione tutta italiana: Titta Tani (Goblin) alla voce, Frank Caporaletti (Vinnie Moore, Black Banjo, Gus S) al basso e Alex Alessandrini (Black Banjo) alla chitarra. I Mountain si formarono a New York nel 1969.

I primi album furono prodotti da Felix Pappalardi. Nei primi anni settanta i Mountain calcarono alcuni palchi importanti come il Fillmore West, il Festival di Woodstock e Atlanta International Pop Festival. La band successivamente, come trio, si inserì nella scia musicale dei Cream, ricalcando le sonorità del gruppo britannico in maniera graffiante.

Nel tempo il sound dei Mountain aprì le porte a diversi gruppi metal nati dopo la metà degli anni settanta. Ad aprire l’unica serata pugliese di Cassano Murge (Bari) ci sarà “Johnny Nasty Boots”, un artista indipendente originario di Città del Messico, con sede a Los Angeles, le cui sfumature musicali sono inebriate di rock molto energico.

Le sue canzoni ci riportano alle radici psichedeliche e blues degli anni ’60 e ’70 fino ai giorni nostri attraverso un sound deciso, travolgente e moderno.

Il concerto di “Corky Laing’s Mountain” è un’occasione unica per vedere e apprezzare dal vivo una vecchia e grande leggenda del rock statunitense in una sorta di celebrazione di una musica senza tempo.

Marco Greco