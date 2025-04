Esordio col botto per le gialloblu fasanesi nella semifinale di Coppa Italia Serie B giocata ieri sera nel nuovo Pala Vigna Marina di Fasano. A farne le spese le milanesi del GSO Villa Cortese che hanno provato con tutte le loro forze ad opporsi ad una Pantaleo Fasano davvero perfetta e devastante con le sue giocate che sin dai primi scambi ha seriamente messo in crisi l’intelaiatura di gioco delle ragazze di caco Massimo Lualdi. Una Pantaleo che non ha commesso errori e con molta concentrazione ha sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali che caratterizzano a pieno il suo reale potenziale. Grandissima prova corale del roster fasanese, sempre attento in fase difensiva ma allo stesso tempo capace di mettere capitan Valentina Martilotti (16) e Irene Botarelli (17) nelle migliori condizioni per mettere palla a terra. Un Villa Cortese che nonostante la grande prestazione di Martina Ferravante (18) non è riuscita a contenere la forza strabordante di una Pantaleo che dinanzi al suo pubblico ha portato a casa la finalissima che si giocherà stasera alle 19 sempre al Pala Vigna Marina. “In questa gara le mie ragazze sono state strepitose – afferma coach Paolo Totero – siamo partiti un pò contratti nelle prime battute, ma superata l’emozione iniziale, siamo entrati veramente forte su tutti i fondamentali mettendo in pratica tutto quello che avevamo preparato nei giorni precedenti. In campo hanno messo tanto cuore dinanzi al proprio pubblico superando a pieni voti la semifinale. Contro una grande squadra come il Villa Cortese non si poteva sbagliare nulla e l’unica chance era quella di cercare di fare tutto ciò che avevamo studiato. E mie atlete sono state perfette esecutrici di ciò che avevamo preparato vincendo meritatamente la gara. Ora ci attende in finale squadra molto difficile come il Bologna che nel pomeriggio aveva battuto il Fantini Folcieri Ostiano”.

Appuntamento alle 19.00 al Pala Vigna Marina per questa finalissima di Coppa Italia serie B1 femminile che vedrà difronte il VBT FCRedil Bologna e le padrone di casa delle Pantaleo Fasano. Bolognesi allenate da coach Fabio Ghiselli e con un roster importante. Alcune delle atlete due anni fa hanno già vinto questo trofeo inanellando così una buona esperienza in questa competizione.

Pantaleo Podio Volley Fasano – GSO Villa Cortese Milano 3-0

(25-18, 25-19, 25-13)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 6, Albano 4, Negro 5, Di Coste, De Dominicis, Campana 9, Vinciguerra, Botarelli 17, Martilotti 16, Soleti, Vittorio. All. Totero.

GSO Villa Cortese Milano: Franchi, Citterio 4, Kalinic, Pozzi 4, Elli, Marchiorio, Fellegara, Lualdi 3, Donato Biasi, Sacchetti, Shpuza 6, Berra 3, Faro, Ferravante 18, All. Lualdi.

Amatori Giada