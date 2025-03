HDL NARDÒ- VALTUR BRINDISI: 65-76 (18-20, 34-35, 52-58, 65-76)

HDL NARDÒ: Stewart jr 17 (3/7, 3/9, 10 r.), Donadio, Smith 29 (6/10, 2/9, 1 r.), Mouaha 15 (6/6, 5 r.), Zugno 6 (3/4, 0/1, 1 r.), Ebeling ne, Iannuzzi 8 (3/8, 19 r.), Nikolic (0/2 da tre, 1 r.), Pagani (3 r.), Giuri 5 (0/1, 1/5, 6 r.), Flores ne, Spinelli ne. Coach: Mecacci.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 2 (1/2, 0/2, 4 r.), Brown 11 (1/8, 3/8, 8 r.), Arletti (0/1, 3 r.), Del Cadia 10 (4/6, 4 r.), Fantoma 11 (4/4, 0/2, 4 r.), Radonjic 2 (1/1, 0/2, 1 r.), Calzavara 13 (2/5, 1/2, 2 r.), Ogden 20 (5/11, 1/3, 5 r.), Buttiglione, Guadalupi ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Pellicani – Marzulli – Roiaz.

NOTE – Tiri liberi: Nardò 21/26, Brindisi 16/23. Perc. tiro: Nardò 19/60 (6/30 da tre, ro 18, rd 31), Brindisi 27/69 (6/26 da tre, ro 14, rd 26).

In continua emergenza, priva della coppia De Vico-Vildera, e con l’assenza in corso di Laquintana dal secondo quarto di gioco, Brindisi tira fuori gli artigli e conquista un prezioso quanto importante derby del sud tra l’entusiasmo di un numeroso e caldissimo settore ospiti biancoazzurro. Decisiva la zampata finale ad opera di Ogden che marchia la vittoria con una tripla e schiacciata decisiva negli ultimi due minuti di gioco. Brindisi ritorna alla vittoria e rilancia le proprie ambizioni in chiave play-in e play-off nel rush finale di stagione.

Quintetto modificato da coach Piero Bucchi, composto da Calzavara-Brown-Arletti-Ogden-Del Cadia. Buona partenza della Valtur con un 0-5 di parziale iniziale nei primi due minuti del match sfruttando la penetrazione di Ogden e tripla di Calzavara. L’ingresso di Smith, a segno con sei punti consecutivi, rivitalizza i padroni di casa (10-11 al 5’). Nardò alza la voce sotto i tabelloni grazie ai rimbalzi offensivi conquistati da Iannuzzi, l’ultimo canestro di Laquintana fissa il punteggio del primo quarto sul 18-20. Il primo vantaggio dei neretini arriva al 12’ su iniziativa personale al ferro di Mouaha mentre Brindisi litiga con il ferro al tiro dalla lunga distanza e deve fare i conti con l’infortunio a Laquintana che lo costringe a rientrare forzatamente in panchina. Il black out offensivo prolungato esalta la vena realizzativa di Stewart per un super break di 10-0 per l’HDL che si porta a +8 (32-24 al 16’). Nel momento più difficile Brindisi risponde presente con un contro break di 2-11 che la riporta in testa a metà partita sul 34-35. Al rientro in campo Arletti e Ogden aprono la contesa in casa brindisina guidando la propria squadra al massimo vantaggio di +7 (36-43). Le percentuali da tre punti non premiano la Valtur che costruisce tiri aperti ma non li realizza, permettendo ai padroni di casa di tornare nuovamente a contatto (45-46 al 26’). Il gran impatto di Fantoma nel match indirizza la fine del terzo quarto sul 52-58. Ad apertura di ultimo periodo Brindisi bissa il +7 prima di subire le armi principali americane di Nardò: le penetrazioni di Smith e le triple di Stewart (62-64 al 36’). Con le due squadre entrambe in bonus falli, la contesa si trasferisce alla lunetta del tiro libero con ripetuti tentativi da ambo le parti. La tripla e la schiacciata di Ogden sparigliano le carte a due minuti dalla fine regalando il massimo vantaggio di +9 biancoazzurri che coronano una grande partita di sacrificio e dedizione alla causa.

Prossimo turno di campionato venerdì 14 marzo alle ore 20:30 al PalaPentassuglia contro la Juvi Cremona. Biglietti in vendita a partire da €10 al New Basket Store, su Vivaticket e al botteghino del palasport il giorno della partita.

