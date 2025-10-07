Venerdì 10 ottobre, ore 18:00, Museo Ribezzo, Piazza Duomo 7 – Brindisi, FINISSAGE della Mostra “Prologos. Alchimie fantastiche” | 20 giugno – 10 ottobre, patrocinata da Regione Puglia e Consiglio Regionale della Puglia.

Quale momento conclusivo della mostra, una performance live “LIFE’S ART” in cui le opere esposte saranno interpretate da Lucia Della Guardia – danzatrice, Caterina Firinu – attrice, Chiara Liuzzi – cantante e Felice Mezzina – sassofonista, presenti l’Ar­ch. Emilia Mannozzi – Diret­tore Polo BiblioMuseale di Brindisi e gli artisti – Vincenzo Di Cillo e Patrizia Rossini – DiRò.

La mostra è stata fruita da un elevato numero di visitatori, significando l’invito a un inatteso dialogo tra antico e contemporaneo, tra passato, presente e avvenire, attraverso le molteplici possibilità di trasformazione della materia, declinate tra oggetti antichi destinati all’uso quotidiano, rituale, ornamentale o artistico – quali alcuni reperti metallici custoditi al Museo Ribezzo – e le opere d’arte in rame di DiRò.

DiRò – artists in pair, acronimo dei cognomi Di Cillo-Rossini, con un accento in prospettiva futura, nasce nel 2018, come frutto di lunghe chiacchierate sull’arte e sul senso della vita.

Dopo una primissima fase di sperimentazione pittorica, rifacendosi alle opere Oxidation di Andy Wharrol, lavori su rame trattato con l’urina, i DiRò si cimentano con una lastra trattata alla stessa maniera. Da quella prima opera, Urea, ne sono state realizzate tante altre, in evoluzione continua.

Gli stessi colori che il rame assume nelle varie sperimentazioni sono frutto di studio costante e consapevole. Le opere in rame, sono supportate da un testo con possibilità di ascolto con QR Code.

Il percorso espositivo è visitabile fino al 10 ottobre 2025, il lunedì ore 16:00 – 19:30 e dal martedı̀ alla domenica ore 09:00 – 19:15, con accesso consentito fino a 30 minuti prima della chiusura:

Info Museo Ribezzo: 0831544257