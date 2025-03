Arriva a Brindisi il progetto “(PRO)Pulsioni Digitali: comunità, formazione, lavoro”, promosso da Biblioteche Senza Frontiere Italia in partnership con Rete delle Reti e in collaborazione con Regione Puglia e ARCA Nord Salento.

Verranno presentati i corsi e l’Ideas Box a Brindisi nella sede di ARCA Nord Salento. Nel mese di marzo sarà avviato il primo corso di formazione negli spazi in via Duomo 4.

Dopo Foggia e Trani (BT), (PRO)Pulsioni Digitali fa tappa anche a Brindisi. Il progetto sarà presentato ufficialmente al pubblico con una conferenza stampa che si terrà il 21 marzo 2025, dalle ore 10.30 alle ore 13, presso la location dell’ARCA Nord Salento, sita in via Duomo 4, che sarà inaugurata per l’occasione.

L’evento, che vedrà la partecipazione di autorità locali, enti del terzo settore e aziende, celebrando i 12 mesi di collaborazione tra Biblioteche Senza Frontiere Italia e Regione Puglia – Sistema dei Poli Biblio-Museali nell’ambito del progetto (PRO)Pulsioni Digitali: Formazione, Comunità, Lavoro, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale.

(PRO)Pulsioni Digitali mira a formare gratuitamente ed orientare 300 cittadini del Sud Italia, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, attraverso corsi digitali e trasversali, valorizzazione dei profili dei beneficiari e connessione con le imprese locali. Le regioni coinvolte sono Calabria, Campania e Puglia, con l’istituzione di tre acceleratori professionali inclusivi, per rispondere ai bisogni delle aree più vulnerabili del Sud Italia, contribuendo a ridurre il divario digitale e a potenziare le competenze professionali dei beneficiari.

Ideas Box (PRO)Pulsioni Digitali: Mediateca mobile per la Formazione e l’inserimento professionale

Durante l’evento verrà presentata l’Ideas Box, tecnologia sociale che facilita l’accesso non solo alle risorse culturali ma anche alla formazione gratuita, al networking e all’integrazione professionale. L’Ideas Box sarà collocata a Brindisi, negli spazi dell’ARCA Nord Salento, dove disoccupati e inoccupati avranno a disposizione computer, cuffie e postazioni personali per seguire i corsi di riqualificazione professionale basati sullo sviluppo di competenze digitali di base e avanzate.

Programma dell’evento:

• Ore 10.30-11 Accoglienza e registrazione partecipanti

• Ore 11-12.30: Conferenza stampa di presentazione del progetto (PRO)Pulsioni Digitali

Interverranno:

• Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi

• Loredana Capone – Presidente del Consiglio Regione Puglia

• Alessandro Delli Noci – Assessore alla Sviluppo Economico Regione Puglia

• Antonella Vincenti – Vice Presidente Provincia di Brindisi

• Mauro Bruno – Dirigente Struttura di progetto “Cooperazione territoriale europea e Poli Biblio‐museali” Regione Puglia

• Cosimo Casilli – Commissario Straordinario ARCA Nord Salento

• Ilaria Gaudiello e Andrea Fontana – Direttrice e Project Manager Biblioteche Senza Frontiere Italia

• Gianni Stefanini – Direttore Rete delle Reti

• Luigi D’Elia – Direttore Artistico Ministero dei Sogni Biblioteca MediaPorto di Brindisi

Interverrà da remoto la Dott.ssa Elisabetta Barzelloni – Responsabile Attività Istituzionali Area Digitale e Occupabilità del Fondo per la Repubblica Digitale.

Al termine della presentazione del progetto sarà prevista una sessione di Q&A con la possibilità per i partecipanti di porre domande e quesiti relativi allo svolgimento dei programmi formativi offerti nell’ambito del progetto.

Nell’arco della mattinata sarà occasione inoltre per presentare al pubblico le iniziative progettuali promosse dall’ARCA Nord Salento nell’ambito del programma POC Legalità del Ministero dell’Interno. Attraverso questo strumento Arca Nord Salento intende portare a termine non solo una mera rigenerazione strutturale di alcuni suoi edifici, ma anche una vera e propria rigenerazione sociale dei quartieri in cui l’istituto gestisce alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nello specifico i quartieri di Brindisi Paradiso e Sant’Elia. Nell’ambito della lotta alla povertà culturale, Arca Nord, ha accolto con grande favore la possibilità di accogliere nei locali della propria sede di via Duomo, la mediateca mobile progettata dall’architetto e designer Philippe Starck che è il cuore pulsante del progetto (Pro)pulsioni Digitali.

• Ore 12.30 – 13:00: Dimostrazione Ideas Box e rinfresco

Nel pomeriggio a partire dalle 16.30, in occasione della Giornata della Poesia 2025, si terrà la manifestazione “La poesia, la voce e il silenzio”, tratto dallo spettacolo “E la felicità, Prof ?”, un viaggio di scoperta in 3 mondi nascosti: il teatro, la poesia, i Silent Book.

Saranno presenti i seguenti ospiti: Chiara Sergio – formatrice, libraia, esperta di letteratura per l’infanzia; Cristiano Sormani Valli – poeta, scrittore, educatore; Luigi D’Elia – interprete de “E La Felicità, Prof ?”. L’incontro sarà aperto a tutte e tutti nell’ambito del corso di formazione provinciale del Ministero dei Sogni promosso dalla Biblioteca MediaPorto di Brindisi.

Infine la serata sarà allietata da musica dal vivo e una degustazione di vini prodotti da aziende vinicole del territorio in abbinamento a prodotti tipici locali.

Invito alla Partecipazione

Invitiamo la cittadinanza, i rappresentanti delle istituzioni e le imprese locali a partecipare a questo importante evento per conoscere da vicino le opportunità offerte dal progetto (PRO) Pulsioni Digitali.

La partecipazione è gratuita, basta registrarsi gratuitamente su Eventbrite al link: https://tinyurl.com/2tk7nvya

ll Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inoccupati, lavoratori a rischio disoccupazione causa dell’automazione, dipendenti, collaboratori e volontari degli enti dell’economia sociale, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado e persone detenute. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.