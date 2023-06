Riguardo la vicenda della Santa Teresa, il M5S è in attesa di verificare, carte alla mano, cosa sia successo. Abbiamo già presentato una richiesta di accesso agli atti, e attendiamo che ci vengano forniti entro il termine legale di 30 giorni. Se fosse confermata la situazione di dissesto della società amministrata da Marchionna, saremmo sicuramente sconcertati per il fatto che al responsabile di una presunta mala gestione si affidi la guida dell’intera città.

Ma ancora più grave sarebbe il fatto che lo stesso Marchionna avrebbe autorizzato aumenti di stipendio visto il rischio di fallimento e per di più in una fase pre-elettorale che lo vedeva candidato come sindaco.



COMUNICATO STAMPA M5S BRINDISI