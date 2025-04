Un traguardo importante per la cantina Tenute Bellamarina che è ufficialmente entrata a far parte del prestigioso 5StarWines – The Book 2026, la guida internazionale di riferimento firmata Vinitaly, che celebra ogni anno i migliori vini.

Due etichette biologiche dell’azienda, firmate dall’enologo Vito Luccarelli, si sono distinte per qualità e autenticità, ottenendo punteggi di rilievo:

 Salento IGP Fiano Vino Biologico Galè 2024 – 91/100

 Primitivo di Manduria DOP Vino Biologico Primerum 2023 – 90/100

L’inserimento nella guida rappresenta un riconoscimento al lavoro costante nel promuovere una viticoltura di eccellenza profondamente radicata nel territorio salentino.

La cantina desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento a tutta la squadra aziendale e a tutti coloro che la sostengono con fiducia e stima. Questo importante risultato è frutto del lavoro di squadra e della condivisione di una visione comune.

Tenute Bellamarina – Azienda Vitivinicola Biologica

📧 info@tenutebellamarina.com

📧 +39 0831 1625334

📧 Contrada Bellamarina, 72028 Torre S. Susanna

📧 www.tenutebella