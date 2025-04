L’11 aprile 2025, la suggestiva cornice di Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano (Brindisi), ospiterà la quinta edizione di VOCI – Visioni, Orizzonti, Culture, Idee, l’evento nazionale promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria in collaborazione con il gruppo regionale di Confindustria Puglia.

Nato come spazio di confronto aperto e dinamico, VOCI si è affermato negli anni come un laboratorio di idee in cui si incrociano analisi, intuizioni e visioni sul futuro dell’impresa, della politica e della società.

L’edizione 2025 prende forma in un contesto internazionale attraversato da tensioni, transizioni e nuove leadership: mesi che stanno ridisegnando gli equilibri globali e impongono, oggi più che mai, uno sguardo lucido e prospettico.

Quattro arene tematiche, quattro direzioni da esplorare:

Visioni Americane – per comprendere gli effetti globali della nuova presidenza USA;

Orizzonti Europei – per riflettere sul destino dell’Unione e sul ruolo dell’Italia;

Culture Italiane – per ritrovare radici e identità nell’epoca delle grandi trasformazioni;

Idee di Frontiera – per anticipare i modelli emergenti e le sfide che attendono imprese e società.

Il format prevede un pomeriggio a porte chiuse, riservato agli imprenditori, in un clima informale, diretto, libero da schemi rigidi. Un’occasione unica per ascoltare voci autorevoli del giornalismo e del pensiero contemporaneo e intrecciare con loro un dialogo autentico.

L’accesso all’evento è su invito e riservato agli imprenditori. A partire dalle ore 15.00 sarà possibile partecipare per interviste e incontri a margine.

Il programma completo è disponibile su www.gipuglia.it.

Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a: comunicazione@confindustriapuglia.it