L’estate 2025 si preannuncia ricca di emozioni musicali, con l’annuncio che il Luce Music Festival, con il patrocinio del Comune di Fasano, farà tappa in piazza Ciaia il 25 luglio nell’ambito del cartellone di eventi WOW! Fasano. Protagonisti della serata saranno i Coma Cose, il duo milanese, composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), che ha conquistato il pubblico e la critica con la hit “Cuoricini”, presentata al Festival di Sanremo 2024.

Dopo il successo ottenuto al Festival della Canzone italiana, durante e dopo il quale “Cuoricini” ha scalato le classifiche radiofoniche e digitali, i Coma Cose sono pronti a infiammare il pubblico di Fasano con un concerto coinvolgente. La loro musica, caratterizzata da un mix di indie pop, rap e elettronica, si fonde con testi profondi e riflessivi, creando un’esperienza unica per gli spettatori.

Il tour estivo dei Coma Cose sarà l’occasione per presentare dal vivo i brani del loro nuovo album, “Vita Fusa”, in uscita il 7 marzo. Un progetto discografico che esplora nuove sonorità e tematiche, confermando la loro capacità di rinnovarsi e sperimentare. Il concerto di Fasano non sarà solo l’occasione per ascoltare i nuovi brani: i Coma Cose ripercorreranno anche i loro più grandi successi, da “Post Concerto” a “Mancarsi”, canzoni che hanno segnato il loro percorso artistico e che continuano a emozionare il pubblico.

La tappa di Fasano del Luce Music Festival rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana, un’occasione per vivere una serata di grande musica in una location suggestiva come piazza Ciaia. I Coma Cose, con la loro energia contagiosa e la loro musica coinvolgente, sono pronti a regalare al pubblico di Fasano un’esperienza indimenticabile.

Info e biglietti su www.comacose.it e www.ticketone.it

