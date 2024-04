Creare nuove generazioni di buongustai avvicinando i giovani alla cultura della cucina circolare e sostenibile di alta qualità, questa l’idea del Ristorante sociale XFood, entrato a far parte della prestigiosa guida Osterie d’Italia 2024 di Slow Food, conquistando la sua prima Chioccola e il premio Miglior Oste 2024, che lancia il Menu Under 30, destinato a ragazzi e ragazze con un potere di spesa limitato. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di aprire ai Millenials il mondo della cucina d’autore, attraverso un’esperienza gastronomica che racconta il percorso verso la transizione ecologica con un menu ricercato e realizzato con prodotti locali, provenienti da agricolture, allevamenti e pesche sostenibili.

L’offerta prevede una selezione di cinque portate, benvenuto, antipasto, primo, secondo e dolce al costo di 30 €, acqua compresa, vini esclusi.

“Le pietanze proposte, raffinate e attente al rispetto del territorio, alla stagionalità e alla valorizzazione dei prodotti a Km0”, racconta lo chef Giovanni Ingletti, “daranno la possibità a chi lo desidera, di vivere un’esperienza culinaria unica, avvicinando le nuove generazioni alla bellezza e alla perfezione della cucina d’autore, ricercata e di grande qualità”.

Tutto questo è possibile al Ristorante sociale XFood, una bellissima realtà che regala da sempre non solo esperienze di gusto, ma anche di cuore, grazie al meraviglioso staff inclusivo che vi accoglierà con il sorriso e l’entusiasmo di chi ha avuto una grande possibilità.

Ristorante Sociale XFood

Via Mare s.n., San Vito dei Normanni

Info e prenotazioni 366.8913041