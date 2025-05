Dopo mesi di silenzioso lavoro e di riflessione, la sezione brindisina della Lega Navale Italiana ritiene sia giunto il momento di dare seguito a quanto già preannunciato. Sinora, la scelta è stata quella di rispondere solo quando strettamente necessario a sterili e pretestuose provocazioni, evitando di alimentare ulteriori polemiche.

In costante condivisione con la Presidenza Nazionale e con il Delegato Regionale, si è preferito concentrare le energie sulle attività amministrative necessarie alla tutela della Sezione, con la consapevolezza di aver intrapreso la giusta via, con il conforto della verità dei fatti e del consenso dei soci, dimostrato anche dall’esito dell’Assemblea del 30 marzo scorso.

«Incuranti della continua campagna di procurato allarme messa in atto da pochi a discapito della serenità della Sezione, abbiamo sempre cercato – commenta il presidente Salvatore Zarcone – di rispondere con i fatti, più che con le parole. Abbiamo mantenuto salda la rotta, ricordando ogni giorno a noi stessi l’importanza della Lega Navale Italiana di Brindisi, della sua solidità e del suo costante impegno nella diffusione della pratica sportiva tra i più giovani, della promozione della cultura marinara e dell’inclusione sociale a favore di tutti. Un patrimonio, quello della nostra Sezione, che – continua Zarcone – appartiene all’intera città di Brindisi, costruito con passione, dedizione e senso di responsabilità. La nostra associazione presenta bilanci solidi, è priva di debiti, in regola con tutti i pagamenti dovuti agli Enti preposti e gestita secondo principi di trasparenza, legalità e correttezza amministrativa».

La Lega Navale Italiana di Brindisi si conferma un modello virtuoso, capace di coniugare storia, tradizione e buona gestione. L’Associazione è oggi più forte che mai e proseguirà con determinazione nel suo percorso, guidata dalla trasparenza e dall’etica che da sempre la contraddistinguono.

«Dopo quasi quattro anni, molto intensi, di mia gestione, forte di un equilibrio economico consolidato – anche grazie alla oculata gestione del mio predecessore – delle numerose attività realizzate per dare lustro alla Sezione e di una piena regolarizzazione amministrativa dei servizi e delle attività in essere, sono convinto – dichiara Zarcone – che sia giunto il momento di considerare concluso il mio mandato, avendo raggiunto gli obiettivi prefissati».

In questi giorni si è positivamente concluso l’iter autorizzativo relativo al rinnovo della concessione demaniale per il ripristino degli spazi destinati ai servizi dei piazzali e della banchina, in conformità con le richieste inoltrate all’Ente concedente. Nel ringraziare gli uffici competenti dell’Autorità Portuale di Brindisi per la cortese e puntuale disponibilità, la Sezione comunica con soddisfazione ai propri soci che le autorizzazioni ottenute permetteranno a breve di ripristinare i servizi e gli spazi concessi.

Inoltre, conclusa con un enorme successo la 2° edizione della regata paralimpica “Forte a Mare” che ha visto la partecipazione di 48 atleti paralimpici provenienti da tutta Italia, a breve sarà diffuso il bando di regata relativo alla 14esima edizione della Regata Internazionale Brindisi-Valona, in programma dal 4 al 6 luglio prossimi, per la quale si registrano già segnali di grande interesse.

«Dopo aver formalmente rimesso il mio mandato, nelle prossime settimane, in accordo con la Presidenza Nazionale, comunicherò – puntualizza il presidente Zarcone – la data per l’elezione dei nuovi Organi della Sezione. Onorato di aver prestato la mia opera a questa bellissima e storica Sezione, che considero la mia seconda casa essendo socio dal lontano 1984, e con la consapevolezza di aver profuso il massimo impegno, ringrazio sentitamente il Consiglio Direttivo, eccezionalmente coeso, compatto e competente, e tutti i soci che hanno riposto fiducia in me».

