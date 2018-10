Ad 88 anni se n’è andato Ennio Masiello, avvocato, politico, poeta e soprattutto, un grande uomo.

Brindisi perde una delle figure più vivaci, eclettiche ed influenti dell’ultimo secolo.

L’avvocato Masiello, dotato di uno spessore fuori dal comune, è personalità che ha saputo imprimere un solco positivo indelebile in tutte le attività in cui ha espresso la propria cultura e l’enorme amore per il territorio.

Nato a Brindisi il 2 novembre 1929, Cosimo Ennio Masiello è stato uno degli avvocati più noti del foro pugliese. Parallelamente ha composto diverse poesie che, in breve tempo, sono diventate dei capisaldi della cultura brindisina e non solo.

Ha dedicato parte importante della sua vita alla politica. Storico militante del Partito Comunista Italiano, Masiello è stato sindaco di Brindisi dal dicembre 1987 al marzo 1989.

Nel 1992 è eletto al Senato nelle file del Partito Democratico della Sinistra.

La Redazione di Brundisium.net esprime sentite condoglianze alla famiglia