È stato presentato ufficialmente questo pomeriggio, nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città, il tanto atteso cartellone degli eventi estivi “WOW! Fasano 2026”. Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, l’Assessore alla Cultura, Cinzia Caroli, e l’Assessore al Turismo, Pier Francesco Palmariggi.

Un programma straordinario, inclusivo e diffuso, pensato per valorizzare ogni angolo del territorio fasanese: dal centro storico alle marine di Savelletri e Torre Canne, passando per la collina della Selva di Fasano, le frazioni di Pezze di Greco e Montalbano, fino ai suggestivi palcoscenici naturali del Parco Archeologico di Egnazia e del Parco Rupestre di Lama d’Antico.

Il cartellone unisce con sapienza la musica pop più contemporanea alle leggende della musica italiana. Ad agosto il fascino del Parco Archeologico di Egnazia si fonderà con la grande musica d’autore con la rassegna Egnazia Kepos Sound 2026, che ospiterà pietre miliari della canzone italiana come i Pooh (20 agosto) e Riccardo Cocciante (23 agosto). A settembre, invece, farà tappa a Egnazia il Locus Festival con l’attesissimo tour “In Viaggio” dei C.S.I. Consorzio Suonatori Indipendenti (2 settembre). Purtroppo, invece, l’attesissimo concerto di Claudio Baglioni, inizialmente previsto per il 21 agosto, è stato rimandato all’estate 2027 per motivi di salute del cantante.

Piazza Ciaia in occasione della Festa Patronale si prepara ad accogliere Paolo Meneguzzi (21 giugno) e l’energia travolgente dei The Kolors (22 giugno), mentre per la Festa di Pezze di Greco arriverà la voce di Bianca Atzei (20 luglio), per la Festa di Montalbano le storiche melodie de I Cugini di Campagna (27 luglio).

Per gli amanti dell’avanguardia e del jazz, tornano festival consolidati come Porto Rubino che farà ballare Savelletri il 16 luglio con Acid Arab, Dardust e Jolly Mare; le sonorità elettroniche del Polifonic Festival tra Torre Canne e Masseria Capece (dal 22 al 25 luglio); il prestigioso cartellone di Bari in Jazz al Minareto della Selva, che ospiterà, tra i tanti, la stella internazionale Cory Henry & The Funk Apostles (31 luglio).

Ma “WOW! Fasano” affonda le sue radici nell’identità locale. Il cuore della tradizione batterà forte con la Rievocazione Storica de “La Scamiciata” a cura del Comitato Giugno Fasanese, che culminerà nel maestoso Corteo Storico di sabato 20 giugno, preceduto dall’esposizione del vessillo sulla torre civica, la Festa dei Cortei Storici d’Italia (19 giugno) e i suggestivi momenti religiosi e folkloristici a Pozzo Faceto. La chiusura di questo percorso fortemente identitario sarà affidata il 19 settembre al Festival Nazionale di Tamburi Medievali “Civitas Tonantis”.

Il cartellone si ramifica su tutto il territorio con altri appuntamenti imperdibili: in programma la rassegna diffusa dell’Associazione Jazz Friends, poi la rassegna di musica e poesia “L’Antico Richiamo” nell’ambito di FasanoMusica, gli appuntamenti di “Fasano in Banda”, i concerti del Festival Organistico Internazionale presso la Chiesa Trullo del Signore, alla Selva, e il suggestivo e immancabile concerto all’alba sul molo di Torre Canne il 1° settembre.

«”WOW! Fasano” non è solo un cartellone di eventi – spiega il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria -, ma un manifesto della nostra visione di città. Abbiamo messo in piedi un programma imponente che unisce grandissimi nomi della musica italiana e internazionale a una valorizzazione senza precedenti della nostra storia e del nostro territorio. Fasano si conferma capitale dell’accoglienza e della bellezza. Mandiamo ovviamente un grande augurio di pronta guarigione a Claudio Baglioni, che aspettiamo a braccia aperte a Egnazia il prossimo anno per un evento che sarà ancora più speciale».

«Cultura, teatro, cinema e poesia si fondono in questo cartellone – ha commentato l’Assessore alla Cultura Cinzia Caroli -. Abbiamo voluto dare spazio alle eccellenze del territorio e ad appuntamenti di altissimo spessore culturale in location uniche al mondo come il Minareto e le nostre chiese storiche. È un’offerta pensata per stimolare la riflessione ed emozionare un pubblico di tutte le età».

«Diamo il via all’ottava edizione di Wow! Fasano. Da giugno a settembre, circa ottanta eventi animeranno i luoghi più belli del nostro territorio, dalla collina al mare. – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – Continua il lavoro di squadra tra l’amministrazione comunale e tanti enti pubblici e privati, festival, associazioni e comitati, per costruire anno dopo anno un programma ricco di qualità, pensato per tutte le generazioni di cittadini e viaggiatori. Vi invitiamo a partecipare numerosi, non vediamo l’ora di vivere insieme un’altra straordinaria estate a Fasano».

La stragrande maggioranza degli eventi in programma è a ingresso libero e gratuito. Per gli eventi a pagamento o con prenotazione obbligatoria (come Porto Rubino, Polifonic, Bari in Jazz, Egnazia Kepos Sound, Locus Festival e Fasanomusica), le informazioni sui ticket e i contatti telefonici dedicati sono indicati dettagliatamente all’interno del programma ufficiale.

Info: il nuovo calendario del “GrandTour LA VITA È ADESSO” vedrà Baglioni esibirsi il 19 agosto 2027​​, sempre nel Parco Archeologico Di Egnazia​ a Fasano. Per le data posticipata rimarrà valido il biglietto acquistato. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle data posticipata sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Il programma completo e costantemente aggiornato sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Fasano e sui canali social ufficiali del turismo.

Clicca qui per il cartellone completo.

Ufficio Stampa

Città di Fasano