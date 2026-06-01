Si sono concluse con il tutto esaurito le quattro serate di “Icaro Infinito Studio #1”, l’esperimento di teatro di narrazione andato in scena dal 28 al 31 maggio 2026 nella sala Mogavero del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, nell’ambito della grande mostra “Barocco e Neobarocco – Da Rubens a Mitoraj”.

Nato da un’idea di Giuseppe Ciciriello e Gianluca Zurlo, di e con Giuseppe Ciciriello, lo spettacolo ha proposto al pubblico una formula inedita: la fusione di due linguaggi, l’arte visiva e il teatro, in un unico percorso sensoriale. Dopo la visita alla mostra, gli spettatori hanno assistito alla performance, costruita su un testo scritto appositamente per l’encausto di Igor Mitoraj, per poi trovarsi — al termine — di fronte all’opera Ikaro cielo bianco, vista con occhi nuovi, dopo averla “ascoltata” prima ancora di osservarla.

A colpire, serata dopo serata, è stata la risposta emotiva del pubblico. Molti spettatori si sono commossi, altri si sono trattenuti a lungo a commentare l’esperienza, segno di una partecipazione che è andata oltre la semplice fruizione. Particolarmente apprezzata la curiosità dell’incontro tra due media abitualmente distinti: il dialogo tra parola teatrale e opera d’arte ha rappresentato per molti un’esperienza mai vissuta prima.

Quello andato in scena a Francavilla Fontana è soltanto il primo studio di un percorso più ampio. Prima di giungere alla consacrazione definitiva — l’anteprima mondiale prevista presso l’Atelier Mitoraj di Marina di Pietrasanta, in occasione di una ricorrenza anniversaria mitorajana — verranno proposti ulteriori studi della stessa opera teatrale, tappe di un lavoro in continua evoluzione.

“Icaro Infinito Studio #1” è una produzione Atelier Mitoraj e Puglia Walking Art.

Intanto, la mostra “Barocco e Neobarocco – Da Rubens a Mitoraj”, organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e la Città di Francavilla Fontana, quale evento curato dal prof. Pierluigi Carofano, in ossequio al protocollo d’intesa Puglia Walking Art, prosegue al Castello Imperiali di Francavilla Fontana fino al 31 luglio 2026, con i seguenti orari di apertura: Lunedì ore 17 – 21; da Martedì a Domenica ore 9,30-13 e 17-21.

Info e prenotazioni: +39 327 011 2818.

Info: www.pugliawalkingart.com