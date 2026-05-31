È partito tutto da un appello che la Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento” ha lanciato nelle scorse settimane a scuole, giovani e associazioni culturali e di volontariato del territorio per celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Ne è nato un evento corale e partecipato.

Il 1° giugno, alla vigilia della Festa nazionale, a partire dalle 19.30, dentro e fuori la Chiesa di San Giovanni oltre quaranta cittadini si alterneranno al leggio per dar voce a ottanta articoli della nostra Costituzione. Una cerimonia semplice – anche per evitare sovrapposizioni con la campagna elettorale ancora in corso – ma un’occasione preziosa per rimettere al centro i valori di libertà e democrazia.

La lettura ad alta voce della legge fondamentale del nostro Stato seguirà un ordine tematico e sarà arricchita dai contributi di Alisha Errico, Michele Errico e Gianluca Savarese, da alcuni video storici e dalla presenza delle tele di Cosimo Di Dio e Franca Gallone, realizzate in tempi recenti proprio sui temi di impegno e partecipazione. Nel corso della serata si aderirà inoltre all’iniziativa “I volti della Repubblica”, fortemente voluta dal Presidente Mattarella e che ha già coinvolto numerosissimi cittadini in tutta Italia.

Questa lettura pubblica della Costituzione si pone in continuità con l’evento che lo scorso 5 febbraio ha visto l’ex magistrato Gherardo Colombo intervenire a San Vito dei Normanni sul tema delle regole e costituisce il secondo di tre incontri che la Pro Loco ha in programma per questo 2026, anniversario così importante per la nostra democrazia (il terzo appuntamento è in cantiere per la seconda metà dell’anno).