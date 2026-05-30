Il ‘Final event Junior NBA Under 13 Championship’ ha decretato le migliori squadre d’Italia nella stagione 2025/26, annata storica per il settore giovanile Valtur Brindisi presente a due Finali Nazionali in virtù di un ‘triplete’ in ambito Regionale tra Under 13 NBA Junior – Under 15 Eccellenza e Under 17 Eccellenza.

Nel Final Event dal 28 al 30 Maggio ad Ancona e Osimo, la squadra biancoazzurra ha conquistato il settimo posto in ambito nazionale battendo nella giornata conclusiva la Fortitudo Francavilla nel derby tutto pugliese con il punteggio finale di 84-65.

Ogni squadra ha disputato quattro partite in tre giorni, con la formula che prevedeva una fase all’italiana e poi lo svolgimento delle Finali, per determinare le classifica finale, con l’assegnazione delle posizioni dall’ottava alla prima. Brindisi non è riuscita a prevalere nel girone A contro la Virtus Bologna, Laurenziana Basket e Pallacanestro Brescia ma si è riscattata nella finale valevole per il 7° posto in graduatoria.

Al suo quarto anno di attività, il programma di FIP e NBA per la categoria Under 13 ha raggiunto il record di squadre (1.504) e oltre 19.000 fra atleti e atlete in campo. Nelle Marche sono giunte le squadre che si sono imposte nei campionati regionali e poi nella fase Playoff.

Allenati da coach Cristian Cifuentes, dagli assistenti allenatori Gigi Marra e Vito Villani, con la supervisione ed esperienza del responsabile tecnico Gianfranco Patera, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi e del dirigente Gianluigi Corlianò, ecco il roster Valtur Brindisi Under 13: Corlianò Luca – Crescenzo Mattia – D’Agnano Alessandro – De Notarpietro Samuele – Di Salvatore Diego – Furfaro Alberto – Galasso Tommaso – Guadalupi Giuseppe – Hasalla Leonardo – Odobo Luis – Spagnoletto Francesco – Speculizzi Vincenzo – Villani Samuele.

Complimenti ai ragazzi, dirigenti, allenatori, genitori e collaboratori: una vera famiglia biancoazzurra che ha raccolto i frutti di un lavoro eccezionale di squadra.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi