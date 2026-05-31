“La festa delle Oasi del WWF, che organizziamo da tanti anni è una giornata in cui le oasi del WWF, da Sud a Nord, vengono aperte alla cittadinanza e dove sono organizzate, dai volontari, tante attività gratuite. È una vera e propria festa in cui i partecipanti possono ammirare le bellezze delle aree protette e toccare con mano i risultati che si riescono a raggiungere con una gestione attenta e rispettosa della natura. Quest’anno la festa è ancora più speciale perché celebriamo i 60 anni del WWF Italia. Per chi è di Brindisi e zone limitrofe, questa giornata verrà realizzata domani, 31 maggio, nell’Oasi di Torre Guaceto, con un focus sull’area marina protetta. Tante le iniziative, sia di mattina che di pomeriggio, con delle attività particolarmente dedicate ai bambini.

Ci sarà anche una lezione di yoga, visite guidate l’apertura del centro recupero tartarughe marine, laboratori, una lezione sul riconoscimento delle tracce di tartarughe, , una pratica guidata di mindfulness.

Torre Guaceto è un’area protetta per cui ci sono alcune regole da rispettare: nella riserva è possibile accedere solo a piedi e in bicicletta, è vietato prelevare piante e animali e abbandonare rifiuti. Non è possibile introdurre cani (neanche di piccola taglia) per non disturbare gli animali selvatici. Si può fare il bagno tranne che nelle aree vicino la torre costiera (zona A dell’area marina protetta). Si può arrivare in auto fino al parcheggio “porta della riserva” e seguire le indicazioni sul sentiero per arrivare fino a noi: vi aspettiamo alla “casa del mare”.

Consigliamo vestiti leggeri e scarpe comode, meglio se aperte e non dimenticate cappellino, occhiali da sole, crema solare, borraccia con l’acqua

Nel nostro punto informativo c’è la possibilità di diventare soci del WWF e per domani sono previsti dei gadget speciali: magliette, borracce, cappelli, tazze, borse di cotone, peluche, matite. Portate con voi un pranzo al sacco e restate a fare un picnic sulle bellissime spiagge di Torre Guaceto.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione del consorzio di gestione di Torre Guaceto e della cooperativa Thalassia. ”