Il siciliano Luigi Fazzino a bordo di Osella PA30 segna il miglior tempo di 1’12″94 e lancia la sfida al pluricampione fiorentino Simone Faggioli che con la sua Nova Proto NP01, ha registrato un tempo di 97 centesimi più alto, migliorabile nella doppia sessione di gara domenicale. Rispettabile il terzo piazziamento del potentino Achille Lombardi (Osella PA30), definito un valido outsider distante 1”39 da Fazzino. Prova ad inserirsi nella bagarre l’abruzzese Stefano Di Fulvio, che sulla sua Nova Proto NP01 è a 1”50 dal miglior tempo di Fazzino e a soli 11 millesimi da Lombardi. La Fasano-Selva promette emozioni perché è un tracciato veloce ed ha tanti motivi di interesse per essere seguita. Buona la cornice di pubblico che ha presenziato alle prove in attesa del sold-out di oggi con spettatori provenienti da ogni latitudine compresi i numerosi dimoranti che hanno scelto la Selva come buen ritiro. La Presidente Laura Demola segue dal paddock l’evolversi degli eventi e monitora ogni momento della competizione, che nel corso degli anni ha confermato il suo percorso di crescita come esame di maturità per gli addetti ai lavori. Il percorso è lungo 5,6 km (dislivello di 257 m, in pendenza media del 4,7%). Diretta tv sul canale Aci Sport (228 Sky e 52 Tivùsat) a partire dalle ore 9,00.

In Gruppo GT, il salernitano Giuseppe D’Angelo (Ferrari 488 Challenge), con il tempo di 2’29”74 è stato il più veloce anche rispetto al foggiano Lucio Peruggini (Ferrari 296 Challenge) di appena 42 centesimi. In classe TCR, Alessandro Picchi (Peugeot 308) ha il miglior tempo in 2’33”36, di 3”94 più rapido dell’Audi RS3 del bresciano Luca Tosini. Migliore in E1, a bordo della sua potentissima Volkswagen Golf Mk7 da 800 CV, si è confermato il cosentino Giuseppe Aragona. In classe Bicilindriche, miglior tempo per Angelo Mercuri (Fiat 500), mentre tra i piloti del Campionato Italiano Velocità Montagna, il più rapido è stato Orazio Maccarone (Gloria CP7). Miglior tempo, per Luigi Perrotta (Saxo vts) tra le auto Classiche e per Antonio Lavieri (Lucchini SN88). Presente alla Selva come ospite d’onore il Presidente CONI Luciano Buonfiglio. Altra autorevole presenza quella dell’Onorevole Mauro D’Attis, che si è concesso un fine settimana alternativo dagli impegni politici per dedicarsi alla passione automobilistica a bordo della competitiva Lamborghini Huracàn Evo Spyder.

FRANCESCO ZIZZI