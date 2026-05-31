Mercoledì 3 giugno p.v. – ore 18:00 al Museo Ribezzo di Brindisi – Piazza Duomo, sarà presentato il nuovo libro di Sandra Taveri “Viaggio nel Tarantismo”, nell’ambito della rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé”,

Il Tarantismo, fenomeno culturale che si è manifestato per sette lunghi secoli in molte aree del Mediterraneo ed in particolare nel Salento, fino agli inizi degli anni Settanta, è diventato oggetto di studio generando una vasta letteratura che abbraccia il mondo della musica e della danza fino al mondo più strettamente universitario in tutti i suoi molteplici risvolti culturali e curativi.

Il volume, in italiano e inglese, si rivolge a neofiti, turisti e curiosi ma anche ai tanti appassionati e cultori di musica e danza terapeutica, per accompagnarli nella scoperta non solo dei primi rudimenti di questa misteriosa sindrome nei suoi elementi essenziali, etimologici e sintomatologici ma anche delle principali fonti etnografiche, iconografiche ed archivistiche attraverso un approccio interdisciplinare, fondamentale per comprendere cosa sia e cosa abbia rappresentato il “mal di taranta”, vera espressione intima e profonda di una terra che affascina per la sua storia e la sua natura sin dai viaggi pittoreschi dei tanti a partire dal Settecento.

A dialogare con l’Autrice, sarà la Sociologa Francesca Romana Intiglietta

La cittadinanza è invitata.

Angela Sandra Taveri è nata nel 1964 a Brindisi dove ha coltivato gli studi teologici e la sua passione per la storia locale, per la religiosità popolare e le tradizioni con riferimento particolare al Tarantismo, malessere culturale di un tempo non troppo remoto. Ha partecipato al periodico culturale di letteratura ed arte “Mimose, carta di donna e a numerosi convegni sul Tarantismo. Coautrice di “Tarantelle, santi e guaritori. Forme e figure di un culto popolare”, curato da Vincenzo Santoro ed edito da ItinerArti nel 2024, ha ideato e realizzato un percorso di presentazioni ed incontri per divulgare le conoscenze sul fenomeno.

Museo Ribezzo |Piazza Duomo 7 – Brindisi