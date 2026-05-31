Acqua non conforme ai parametri di qualità in alcune zone della città. A seguito delle verifiche effettuate da Acquedotto Pugliese (AQP), il sindaco di Brindisi ha firmato l’ordinanza n. 27 del 31 maggio 2026 che dispone il divieto di utilizzo a scopo potabile dell’acqua distribuita nelle vie Ottaviano, Vespasiano e Silla Dittatore.

Secondo quanto comunicato da AQP, nelle tre strade interessate sono state rilevate caratteristiche dell’acqua non conformi agli standard previsti. Per questo motivo, fino a nuova comunicazione, l’acqua erogata dalla rete non dovrà essere utilizzata per bere, preparare o cuocere alimenti, realizzare bevande o ghiaccio, lavare cibi e stoviglie, effettuare l’igiene orale o per qualsiasi altro uso che possa comportarne l’ingestione.

Resta invece consentito l’utilizzo per finalità igienico-sanitarie che non prevedano il consumo dell’acqua, come gli scarichi dei servizi igienici e il lavaggio delle superfici.

Per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile ai residenti, Acquedotto Pugliese ha attivato un servizio sostitutivo mediante autobotte, posizionata all’angolo tra via Ottaviano e via Vespasiano.

Nel frattempo i tecnici dell’azienda sono impegnati nelle attività di verifica per individuare le cause della criticità. Gli interventi, che proseguiranno senza interruzione, comprendono controlli approfonditi e operazioni straordinarie di sanificazione della rete idrica, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la piena conformità dell’acqua distribuita.

Per ulteriori informazioni i cittadini possono contattare il numero verde 800.735.735, consultare il sito di Acquedotto Pugliese nella sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”, seguire gli aggiornamenti sui canali social dell’azienda oppure aderire gratuitamente al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”, che consente di ricevere in tempo reale le comunicazioni relative alle sospensioni del servizio.