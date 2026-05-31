“Oggi celebriamo non solo l’attivazione di una struttura rinnovata, ma di un nuovo modello di assistenza che mette al centro la dignità, la sicurezza e la serenità delle donne e delle loro famiglie”. Lo dichiara il consigliere regionale della Puglia,Tommaso Gioia, a margine della cerimonia di benedizione – officiatada Padre Adolfo Marmorino – della nuova sala parto dell’Ospedale“Antonio Perrino” di Brindisi, ufficialmente trasferita e attivataall’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Un traguardo atteso da tempo che segna una svolta cruciale per lasanità brindisina. Con la nuova collocazione logistica vengonosuperati i vecchi disagi strutturali, garantendo percorsi clinici piùefficienti e sicuri. La vera novità è rappresentata dall’avvio contestualedel servizio di partoanalgesia, una conquista di civiltà perl’umanizzazione delle cure materno-infantili.

“Ho seguito personalmente e con costanza l’intero iter che ha portato aquesto risultato – sottolinea Gioia – e la soddisfazione è enorme.Offrire alle future mamme la possibilità di vivere il momento dellanascita con il supporto della partoanalgesia significa offrire alle donne la possibilità di vivere il momento della nascita con maggiore serenità, sicurezza e tutela.

Il potenziamento del Perrino, ospedale DEA di II livello, non si fermaperò al percorso nascita. Proprio in questi giorni, la struttura diGinecologia è stata ufficialmente inserita nella Rete OncologicaPugliese come centro spoke per il trattamento delle pazientioncologiche ginecologiche più fragili. Un passo avanti decisivo chepermetterà di gestire in loco patologie complesse, riducendodrasticamente la mobilità passiva verso altre ASL o fuori regione.

“Voglio ringraziare sentitamente l’Assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, per il costante supporto, il Direttore Generale e tutta la Direzione strategica della ASL Brindisi – conclude il consigliere regionale –. Il dott. Termite, l’ing. Rini, il dott. Nicastro, la dott.ssa Caroli, il dott. Stomati e tutti i professionisti e collaboratori che hanno contribuito con impegno e dedizione al raggiungimento di questo importante obiettivo per la nostra comunità”.