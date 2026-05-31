Prosegue il percorso di rigenerazione urbana e sociale avviato da ARCA Nord Salento nelle periferie di Brindisi. Mercoledì 4 giugno saranno inaugurati i quattro locali recuperati grazie al progetto “ARCA Servizi, incontri e voci”, finanziato dal Ministero degli Interni – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Legalità 2014-2020.

L’appuntamento è fissato alle 11 presso i locali di piazza Tiepolo 7 e 9, nel quartiere Sant’Elia, dove saranno illustrati gli interventi realizzati, gli spazi rigenerati e le attività che verranno sviluppate all’interno delle strutture. Sarà inoltre possibile effettuare interviste e approfondimenti con i rappresentanti di ARCA Nord Salento e delle realtà coinvolte nel progetto.

A seguire la visita si sposterà nei locali di via Egnazia 90 e 92, al quartiere Paradiso, dove saranno inaugurati gli altri spazi recuperati e le attività sociali, culturali e di comunità che prenderanno forma grazie alla collaborazione con associazioni e cooperative del territorio.

Il progetto ha consentito di recuperare e rifunzionalizzare quattro immobili di proprietà di ARCA Nord Salento, destinandoli ad attività sociali, culturali, formative e di partecipazione civica. Gli spazi saranno messi a disposizione delle associazioni che realizzeranno i progetti previsti nell’ambito dell’iniziativa, trasformando locali precedentemente inutilizzati in luoghi aperti alla comunità.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello del lavoro che ARCA Nord Salento sta portando avanti non solo sul fronte della riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ma anche su quello della rigenerazione sociale dei quartieri, attraverso azioni capaci di rafforzare inclusione, legalità, cultura e partecipazione.

All’evento sono state invitate autorità civili, religiose e militari.

Vittorio Rina

Amministratore Unico

Arca Nord Salento