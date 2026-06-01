Il passaggio del 20° Giro dei Tre Mari, che ha attraversato Brindisi nel pomeriggio di domenica 31 maggio, ha regalato alla città un importante momento di visibilità, turismo e condivisione. Centinaia di vespisti, provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, hanno invaso e colorato pacificamente le strade cittadine, avendo l’opportunità di ammirare le bellezze e la storia del capoluogo adriatico.

I partecipanti hanno fatto tappa nei luoghi più suggestivi e iconici della città, restando affascinati da un patrimonio unico: dalle storiche Colonne Romane alla splendida passeggiata del Lungomare, fino allo storico Arsenale, all’imponente Castello Svevo e al maestoso Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia. La manifestazione ha visto inoltre la gradita e inaspettata visita dell’assessore allo Sport, Teodoro Scarano, e dell’assessore alla Pubblica istruzione, Lucia Vantaggiato, che hanno voluto portare il proprio saluto ai partecipanti e ai soci del Vespa Club Brindisi.

Con impegno, passione e una presenza costante sul territorio, il Vespa Club Brindisi continua a promuovere la città, valorizzandone il patrimonio storico, culturale e turistico. Grazie alla dedizione dei suoi membri, Brindisi si conferma una meta accogliente, calorosa e apprezzata, capace di lasciare un ricordo indelebile nel cuore di chiunque la visiti.

Il Vespa Club Brindisi ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a Maurizio De Pasquale, presidente del Vespa Club Bari, che ha scelto la nostra città e ha sposato la sinergia con il neonato sodalizio brindisino. Questa proficua collaborazione ha dato vita a un evento di altissimo profilo, capace di proiettare la comunità brindisina su una ribalta internazionale. Si ringrazia inoltre sentitamente l’Amministrazione Comunale per il fondamentale supporto logistico e istituzionale concesso, che ha permesso lo svolgimento in piena sicurezza di una manifestazione così complessa e partecipata.

A conclusione della tappa, la carovana ha fatto rientro al Riva Marina Resort costeggiando la splendida costa brindisina, siglando il successo di una giornata indimenticabile.