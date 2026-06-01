Dopo la giornata vissuta domenica 31 maggio, Conoscersi in Regata resta nel cuore della città come un’onda lunga di emozioni, incontri e mare condiviso. La 14ª edizione della Veleggiata della Solidarietà organizzata da GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi e il Circolo della Vela Brindisi, ha portato in mare 45 barche e 160 partecipanti provenienti da 15 associazioni del territorio, insieme agli allievi e agli atleti del Para Sailing Brindisi. Ma, al di là dei numeri, ciò che ha dato valore alla giornata sono state le persone e il modo in cui il mare è riuscito ancora una volta a farle sentire parte di una stessa comunità.

L’edizione 2026 sarà ricordata anche per la straordinaria risposta delle associazioni del territorio. Oltre 200 richieste di partecipazione, un dato che conferma la crescita costante dell’iniziativa. L’elevato numero di iscrizioni non ha permesso di imbarcare tutti, ma GV3 ha già annunciato che nelle prossime settimane saranno organizzate nuove uscite dedicate, affinché nessuno resti escluso da un’esperienza che vuole essere davvero aperta a tutti.

Gli armatori hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni con grande disponibilità, trasformandole in spazi di incontro e condivisione. A bordo si sono intrecciate storie e sensibilità diverse, confermando la natura inclusiva di un appuntamento che da anni unisce sport, solidarietà e partecipazione.

Tra gli armatori presenti anche l’ASL di Lecce, l’associazione Demetra e l’ASD Via Col Vento Mirko Gallone con le proprie imbarcazioni confiscate alle mafie e oggi restituite alla collettività come strumento di educazione e legalità. Una presenza significativa, che si affianca a quella di Baron, anch’essa sottratta alla criminalità e da anni simbolo del percorso di riscatto e libertà che GV3 promuove. Barche diverse, un unico messaggio: il mare può diventare un luogo dove la legalità prende forma concreta e visibile.

Un contributo prezioso è arrivato anche da chi ha scelto di raccontare la giornata attraverso le immagini: Maurizio De Virgilis, Francesco Iurlaro e Arcadio Antonaci, che hanno documentato con sensibilità e professionalità ogni momento della veleggiata.

Fondamentale inoltre il supporto in mare garantito dai gommoni di Piero Scaffidi e Giuseppe Greco, che hanno affiancato l’organizzazione nelle fasi operative dell’evento.

Il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, presente per l’intera durata della cerimonia di chiusura, ha premiato associazioni e armatori e ha ringraziato GV3 per il lavoro svolto. «Iniziative sociali di questa portata danno lustro alla città di Brindisi e mostrano il volto migliore della nostra comunità», ha dichiarato, sottolineando il valore civico della manifestazione.

Il Presidente di GV3, Marco Miglietta, ha evidenziato il significato profondo dell’iniziativa: «Abbiamo visto cosa significa credere davvero in un mare aperto a tutti. Non è solo salire su una barca ma è conoscersi, accogliere, navigare nella stessa direzione. Ogni edizione ci conferma che quando la città si muove insieme, senza barriere, accade qualcosa di speciale. A tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata va il mio grazie più sincero».

La veleggiata si è chiusa in un clima di festa e gratitudine, lasciando la sensazione di un’esperienza che continuerà a produrre effetti positivi nel tempo. Ancora una volta il mare ha unito ciò che a terra spesso rimane distante, restituendo a Brindisi un’immagine autentica e profondamente umana di se.