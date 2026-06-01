Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Con la presente rassegno le mie dimissioni dall’incarico di Responsabile del Settore Giovanile del Brindisi F.C., a causa del mancato confronto e della mancata programmazione in vista della prossima stagione sportiva.

Ritengo che Brindisi meriti un settore giovanile all’altezza della propria storia e della propria tradizione calcistica, come è stato negli anni passati, fondato su progettualità, organizzazione e attenzione alla crescita dei giovani.

Ringrazio tutti i ragazzi, le famiglie, gli allenatori e le persone che hanno collaborato con me durante questo percorso, augurando il meglio alla società per il futuro ripartendo da una scuola calcio Propria per dare senso di appartenenza e continuità nel progetto.

Saluti

Mario Bassi