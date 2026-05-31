Venerdì 5 giugno la Chiesa di Maria Immacolata Madre della Divina Provvidenza parteciperà all’undicesima edizione della “Lunga Notte delle Chiese”, la manifestazione nazionale che trasforma i luoghi di culto in spazi di incontro, cultura, arte e riflessione.

L’iniziativa, patrocinata dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, si svolgerà dalle 19 alle 23.30 nella parrocchia di via Marconi 64 e sarà dedicata al tema “HOME – Francesco va’ e ripara la mia Casa”, scelto in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

La parola “Home”, spiegano gli organizzatori, richiama il concetto di casa come luogo di appartenenza, radice, rifugio e speranza. Un tema che si intreccia con l’invito rivolto a Francesco d’Assisi – «Va’ e ripara la mia casa» – interpretato come un’esortazione a ricostruire relazioni, comunità e senso dell’abitare, più che semplici edifici.

La serata si aprirà alle ore 19 con la presentazione dell’evento affidata al parroco don Giacomo Lombardi. Seguiranno, alle 19.30, i canti ispirati al “Cantico delle Creature” con “Fratello Sole e Sorella Luna”, a cura dell’Associazione dei Portatori di Gioia.

Alle 20 sarà la volta dell’intervento della storica e docente di lettere Olga Sarcinella sul tema “L’impronta ecologica di San Francesco”, mentre alle 20.30 verrà inaugurata la mostra fotografica “Incontrando Sorella Morte”, realizzata dalla fotografa Delfina Todisco e dedicata al significato del Transito di Francesco come riflessione sul limite umano.

La programmazione proseguirà alle 21 con “A tavola con Francesco”, proposta dalla musicista e musicologa Maria Antonietta Epifani, e alle 21.30 con l’azione teatrale “Francesco va’ e ripara la mia Casa”, curata dalla compagnia amatoriale “Nunzia Stoppa”.

Gran finale alle 22 con “Dove è odio, fa’ che io porti l’amore”, spettacolo realizzato dal Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e Ceglie Messapica in collaborazione con Art Move Centro Studi Danza, accompagnato da una voce narrante.

L’edizione 2026 della Lunga Notte delle Chiese vuole essere un’occasione per vivere i luoghi sacri come spazi aperti alla comunità, capaci di accogliere chi cerca momenti di spiritualità, cultura e condivisione. Una notte speciale che, attraverso linguaggi diversi, invita a riflettere sul valore della fraternità e sulla necessità di “riparare” il tessuto umano e sociale del nostro tempo.

Per informazioni è possibile contattare la Chiesa di Maria Immacolata di Ceglie Messapica ai numeri 0831 376111 e 392 0031511 oppure consultare il sito dedicato alla manifestazione www.lunganottedellechiese.com