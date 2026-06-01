Brindisi 1 giugno 2026

Oggetto: “Lettera di richiesta per il ripristino della Bandiera d’Italia sui pennoni laterali del Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia di Brindisi” é l’oggetto di una lettera aperta inviata da Francesco Cannalire,

consigliere comunale PD Brindisi, al Sindaco del Comune di Brindisi Giuseppe Marchionna.

Di seguito ne riportiamo integralmente il testo:

Signor Sindaco,

il Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia rappresenta per Brindisi e per il Paese un luogo di memoria e di identità civile che non ha eguali nel territorio italiano. Come saprà è stato inaugurato il 4 novembre 1933, purtroppo in uno dei periodi decisamente più bui e peggiori della storia d’Italia. Esso custodisce i nomi di quasi 6000 marinai caduti al servizio della Patria ed è sede della Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare, istituita con Legge n. 186 del 31 luglio 2002 grazie all’iniziativa parlamentare del compianto On. Giovanni Carbonella.

In occasione della prima cerimonia ufficiale prevista da quella legge, svoltasi il 12 novembre 2002 alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, come emerge da più fonti web, in una riunione preparatoria tenuta presso la Prefettura di Brindisi fu presa una decisione precisa e condivisa da tutte le istituzioni presenti. Si stabilì che la Bandiera d’Italia sarebbe state issata stabilmente su entrambi i pennoni laterali del Monumento.

Questa decisione, assunta alla presenza del Capo dello Stato e nel pieno rispetto del valore istituzionale del luogo, non ha avuto seguito concreto. Le bandiere furono ammainate al termine della cerimonia e da allora non sono state ripristinate in modo stabile. Il Monumento, che per legge è sede di una solennità civile dello Stato italiano, si trova così privo di un segno visibile e permanente di quella dignità istituzionale che gli compete.

Da qualche giorno il Monumento al Marinaio è stato finalmente riaperto alle visite dei cittadini e dei turisti dopo un lungo periodo di chiusura per le ragioni che conosciamo e sarebbe ancora più suggestivo poter vedere sventolare sui pennoni laterali due bellissime bandiere tricolore della Repubblica Italiana.

Per quanto premesso, la presente per chiedere di voler adottare ogni misura utile al ripristino della Bandiera d’Italia sui pennoni laterali del Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia, in osservanza di quanto deciso nel 2002 e in coerenza con il ruolo che la legge stessa assegna a questo luogo e alla Città di Brindisi.

Nel ringraziarla per l’attenzione che vorrà riservare alla presente, si rimane in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

Francesco Cannalire

consigliere comunale PD Brindisi