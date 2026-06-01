Valtur Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo del contratto con l’atleta Tommaso Fantoma per le prossime due stagioni sportive.

Per l’esterno italiano classe 2003 si tratta di una conferma all’interno del roster biancoazzurro, dopo le prime due stagioni 2024/25 e 2025/26 in cui si è contraddistinto per professionalità e dedizione al lavoro sin dal suo arrivo a Brindisi.

Un percorso comune avviato e destinato a proseguire, con la consapevolezza delle qualità tecniche mostrate ogni qual volta Tommaso è stato chiamato in causa. Nel corso dell’ultima annata ha tenuto una media del 54% al tiro da tre punti (9/17), 67% da due (10/15) e 64% ai liberi (7/11) in regular season. La miglior prestazione in canotta biancoazzurra in termine di punti realizzati (15), valutazione (16), palle recuperate (2) e tiri dal campo (5/6 da due) corrisponde alla partita in cui ha avuto il maggior utilizzo in campo, 25 minuti, nel match casalingo contro Piacenza della stagione 2024/25.

“Sono molto contento di continuare il mio percorso a Brindisi – commenta l’atleta Tommaso Fantoma – che nel corso di questi due anni mi ha dimostrato calore e affetto anche nei momenti difficili. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso per dimostrare le mie qualità e raggiungere insieme ai miei compagni gli obbiettivi stagionali. Sarà un campionato difficile e lungo, come abbiamo visto negli anni passati, ma ripartiamo da un ottimo staff tecnico, una società ambiziosa e dalla grande spinta dei nostri tifosi”.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi