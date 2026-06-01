Funziona bene la nuova isola ecologica digitale di Cisternino situata in pieno centro cittadino nel parcheggio di Via Clarizia, soluzione apprezzata dall’utenza locale approvata dall’amministrazione comunale del Sindaco Perrini in piena collaborazione d’intenti con il centro raccolta comunale di Via Libero Grassi, il gestore Gial ambiente ed il comando della Polizia Locale. L’area videosorvegliata è sempre disponibile per la cittadinanza ventiquattro ore sette giorni su sette ed ha un ingresso facilitato in piena sicurezza, perché possono accedere gli intestatari dell’utenza TARI tramite l’inserimento della propria tessera sanitaria nel lettore ottico di riconoscimento. È possibile conferire materiale organico, non riciclabile, plastica e metalli, vetro e carta. Vietati i sacchi neri.

I cistranesi apprezzano la nuova area ecologica e dopo le prime segnalazioni relative ai dovuti accorgimenti tecnici per il corretto funzionamento del sistema di ingresso elettronico, applaudono all’iniziativa e chiedono all’amministrazione di continuare a sensibilizzare l’utenza al corretto conferimento. “Nell’ottica di potenziare la raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano – dichiara il Sindaco Enzo Perrini – oltre a voler offrire ai cittadini un luogo autorizzato e attrezzato per il conferimento gratuito di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferite presso il centro raccolta, è stata attivata la nuova isola ecologica informatizzata. L’isola ecologica non sostituisce il servizio di raccolta porta a porta”.

Garantisce sul perfetto funzionamento anche l’assessore all’ecologia Gino Convertini che ricorda che le altre isole ecologiche si trovano al cimitero di Via Ostuni ed all’interno dell’ex scuola elementare della frazione di Via Casalini. Il comune di Cisternino si conferma virtuoso sul piano ecologico ed è stato di recente premiato durante l’evento congressuale dei comuni ricicloni di Legambiente tenutosi a Bari sulla base dei dati relativi al 2024.

“Siamo molto soddisfatti perché Cisternino si conferma primo comune della provincia di Brindisi per raccolta differenziata e quinto in tutta la Puglia risalendo di ben nove posizioni con una percentuale di rifiuti differenziati pari all’83% – sottolinea il sindaco Perrini – si tratta di un risultato importante del servizio di raccolta porta a porta esteso a tutto il territorio comunale e confermato dalla nostra amministrazione con la nuova gara. Un traguardo reso possibile soprattutto grazie alla fondamentale collaborazione dei cittadini. Durante l’incontro è stato tuttavia evidenziato come i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante le alte percentuali di raccolta differenziata raggiunte, siano in continuo aumento. Tale incremento è dovuto principalmente alla mancanza di adeguati impianti di smaltimento e recupero, oltre che all’aumento generalizzato dei costi del servizio di raccolta. L’auspicio per il futuro di vedere l’ampliamento dell’orario di apertura del centro comunale di raccolta, l’attivazione del centro del riuso, la distribuzione di nuove compostiere, l’installazione di fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti e promozione di campagne di formazione rivolte alla cittadinanza”.

FRANCESCO ZIZZI