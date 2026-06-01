Una vera e propria invasione di energia, musica e colori ha contagiato il cuore della Valle d’Itria. Si è concluso domenica 31 maggio 2026 a Ceglie Messapica il Festival Corale Pugliese “CantaPugliainCoro”, un evento che ha trasformato la suggestiva cittadina brindisina nella capitale regionale della musica corale, regalando a residenti e tantissimi turisti stranieri una giornata indimenticabile all’insegna della socializzazione e delle grandi emozioni.

L’evento è stato magistralmente organizzato e realizzato da Chorus Inside Puglia APS ETS, in stretta e proficua collaborazione con l’UNITRE di Ceglie Messapica e l’Amministrazione Comunale di Ceglie, contando inoltre sul prestigioso patrocinio della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia.

Dalla mattina alla sera: una non-stop di musica e coinvolgimento

La manifestazione ha preso il via sin dal mattino, quando sette cori provenienti da diverse province pugliesi hanno dato vita a un festoso e coloratissimo corteo. Le vie e le piazze del centro si sono animate grazie a molteplici flashmob diffusi: un’onda musicale che ha letteralmente rapito i passanti e i tanti turisti, i quali si sono accodati gioiosamente ai canti del corteo. La mattinata ha toccato il suo primo apice alle 13:00 in Piazza Plebiscito, con un emozionante canto a cori uniti che ha unito idealmente tutti i presenti.

Il primo pomeriggio si è spostato all’interno del Teatro Comunale, dove si è tenuto un interessante e seguitissimo laboratorio corale di due ore, condotto con la consueta maestria dal Maestro Andrea Gargiulo.

Il grande show in Piazza Plebiscito

In serata, l’evento è entrato nel vivo con l’attesissima rassegna concertistica, presentata sul grande palco allestito nella centrale Piazza Plebiscito, davanti a una straordinaria cornice di pubblico. Straordinaria la varietà del programma proposto, che ha toccato magistralmente tutti i generi della musica profana: dai grandi cantautori italiani al gospel, passando per i musical, il rock e le più celebri colonne sonore cinematografiche.

Sul palco si sono alternati complessi corali di altissimo livello:

• Coro Unitre di Ceglie Messapica

• Coro pro loco città di Alezio (BR) (protagonista della sessione mattutina)

• Coro polifonico “Il Gabbiano” di Barletta (BT)

• Coro Vic di Casamassima (BA)

• Popelectronichoir di Palagianello (TA)

• Schola Cantorum San Giuseppe di Mottola (TA)

• Voices of Freedom di Barletta (TA)

Un finale da brividi

Il festival si è chiuso in un tripudio di applausi scroscianti. Dopo i saluti istituzionali e i ringraziamenti del presidente dell’Unitre di Ceglie, il prof. Pietro Maggiore, e del presidente di Chorus Inside Puglia, il Maestro Gianluigi Gorgoglione, si è passati alla consegna degli attestati di partecipazione ai direttori dei cori.

Il momento più alto e commovente della serata è stato, senza dubbio, l’esecuzione finale a cori uniti: le voci di tutti i cantori si sono fuse in un’unica, potentissima interpretazione del “Va, pensiero” di Giuseppe Verdi, che ha fatto vibrare la piazza e ha suggellato il successo di un’edizione che rimarrà a lungo nella storia culturale del territorio