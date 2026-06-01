La Olio Pantaleo Fasano completa il reparto palleggiatori con l’acquisto di Nicole Da Pos, giovane e promettente alzatrice classe 2006, 18 anni e 185 cm di talento tutto da esprimere. Per la giovanissima atleta originaria di Belluno si tratta di un trasferimento importante, il più lontano da casa della sua ancora breve carriera, ma anche il più significativo per la sua crescita sportiva e umana.

La storia di Nicole con la pallavolo affonda le radici nei banchi della scuola primaria, dove l’esempio della sorella maggiore Veronica ha acceso in lei una fiamma che da allora non si è più spenta. Un percorso costruito con pazienza e determinazione, che l’ha vista muovere i primi passi nelle giovanili del Treviso, prima di approdare nella stagione 2023/24 alla Volley Academy Piacenza in Serie B1.

La crescita di Nicole è stata rapida e inarrestabile. Appena un anno dopo quel debutto in B1, arriva la chiamata del Vero Volley Monza, società satellite del Vero Volley Milano, che le apre le porte di un mondo completamente diverso. È qui che la giovane alzatrice bellunese vive un’esperienza formativa straordinaria: convocata in prima squadra in più occasioni, esordisce in CEV Champions League ritrovandosi ad allenarsi e giocare a fianco di campionesse assolute come Paola Egonu, Myriam Sylla, Anna Danesi e Stefania Orro, pilastri della Nazionale italiana campione olimpica e mondiale.

Un bagaglio esperienziale raro per una ragazza della sua età, che nella scorsa stagione ha messo a frutto portando la sua qualità e la sua energia in Serie A2 con Concorezzo.

Ora per Nicole Da Pos si aprono le porte della Olio Pantaleo Fasano, pronta ad abbracciare un progetto ambizioso e in continua crescita. Le sue parole alla vigilia della nuova stagione trasmettono entusiasmo e consapevolezza:

“Fasano è una realtà emergente con grandi ambizioni e con un progetto importante. Il gruppo che sta costruendo la società saprà lavorare al meglio per dare il massimo durante il campionato. Da parte mia contribuirò portando energia, intensità e positività dentro e fuori dal campo.”

Una dichiarazione che racconta molto di lei: una ragazza giovane ma già matura, consapevole del proprio ruolo e pronta a mettersi al servizio della squadra. La Olio Pantaleo Fasano ha trovato la sua regia.

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