Prende il via venerdì 5 giugno alle 17:30 la quinta edizione di “Per gusto e per diletto”, la rassegna letteraria di Ceglie Messapica, ideata e diretta da Gianmichele Pavone e promossa dall’Amministrazione comunale con il sostegno dell’associazione culturale Mitt Affett e del Presidio del Libro di Ostuni.

Ad aprire questa nuova stagione di incontri letterari sarà Ornella Albanese, autrice del romanzo storico “Figlia dell’ultimo re. Beatrice di Svevia, la principessa prigioniera”, pubblicato dalla casa editrice Mondadori. La scrittrice dialogherà con Francesca Lopane in un pomeriggio dedicato alla letteratura, alla storia e alla bellezza della narrazione.

L’evento sarà ospitato nel Giardino del MAAC (via Enrico de Nicola) e la partecipazione è libera e gratuita.

IL LIBRO

Figlia dell’ultimo re è un romanzo che intreccia storia e narrazione, riportando in vita Beatrice di Svevia, figlia di Manfredi re di Sicilia e nipote di Federico II. Prigioniera per vent’anni nelle carceri angioine dopo la sconfitta di Benevento del 1266, Beatrice incarna il destino di molte donne dimenticate dalla storia ufficiale. Con una prosa raffinata e una documentazione storica rigorosa, Albanese restituisce voce e dignità a una figura straordinaria, avvolta nel silenzio dei secoli.

L’AUTRICE

Ornella Albanese è scrittrice, saggista e traduttrice. Ha dedicato gran parte della sua carriera alla riscoperta di figure femminili dimenticate dalla storia, con una particolare attenzione al Medioevo e al mondo svevo-normanno del Sud Italia. I suoi libri coniugano rigore storiografico e talento narrativo, avvicinando il grande pubblico a pagine di storia spesso trascurate.