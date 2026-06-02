Come è ben risaputo, spiagge pulite è una delle campagne iconiche di Legambiente che mette a fuoco le problematiche e la qualità delle acque di balneazione, dei fondali marini e delle coste italiane.

Quest’anno, dopo l’intervento sul lido Giancola che è servito a richiamare l’attenzione sull’erosione e sul degrado della costa, ma anche sulle valenze ambientali e culturali dell’area di Giancola,

Legambiente ha accolto con molto favore, l’invito del polo tecnico professionale, I. I. S. S. “ Ferraris – De Marco- Valzani” per svolgere una

iniziativa di educazione ambientale e di cittadinanza attiva sul lido materdomini.

Giustamente si è voluta richiamare l’attenzione su un’area che può essere di particolare attrattività, se non fosse stata in più mesi oggetto di atti vandalici in qualificabili.

Sono in corso, però, lavori di riqualificazione per consentire che il lido ridiventi un punto di riferimento fra i lidi pubblici della costa nord di Brindisi. Che negli ultimi giorni dell’anno scolastico si sia deciso di compiere questo intervento, non può che essere un segnale estremamente positivo rivolto a tutta la cittadinanza.

Nell’ambito Edizione dal Titolo “CITIZENSHIP” Progetto PNRR – AGENDA SUD “Verso SUD”, gli alunni della classe 2^D, gli studenti della classe 2^D, nonché alcuni studenti delle classi 1 e 2 AMIT, parteciperanno ad un’attività di educazione ambientale, realizzata in collaborazione con Legambiente Brindisi e finalizzata al potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva, mercoledì 3 giugno 2026. Gli studenti dovranno ritrovarsi alle ore 8:30 presso il Porticciolo Turistico di Brindisi, dove saranno accolti dai docenti accompagnatori. L’attività avrà inizio con un momento di accoglienza e di approfondimento sui temi della tutela dell’ambiente, della salvaguardia degli ecosistemi costieri e dell’impegno civico.

A seguire, accompagnati dai docenti e dai volontari di Legambiente Brindisi, gli studenti prenderanno parte a un’attività di pulizia della spiaggia di Cala Materdomini, esperienza concreta di educazione alla responsabilità e alla cura del territorio.

Il programma della giornata prevede

● Ore 8:30 – Ritrovo presso il Porticciolo Turistico di Brindisi;

● Ore 9:00 – Incontro formativo con i rappresentanti di Legambiente Brindisi;

● A seguire – Attività di pulizia della spiaggia di Cala Materdomini;

● Ore 13:30 – Conclusione delle attività.

LEGAMBIENTE BRINDISI

CIRCOLO “TONINO DÌ GIULIO”