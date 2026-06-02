A seguito di una richiesta dell’Amministrazione comunale, Teknoservice è intervenuta nelle prime ore della giornata per ripristinare le condizioni igienico-ambientali dell’area di Cala Materdomini.

Gli operatori della società, supportati da mezzi dedicati, hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti accumulati e alla pulizia degli arenili, restituendo decoro e fruibilità alla spiaggia in vista della stagione estiva.

L’azienda fa sapere che, una volta completate le operazioni, l’area – recentemente affidata in gestione – è stata formalmente consegnata ai soggetti competenti, ai quali spetterà la programmazione e l’eventuale assegnazione dei futuri interventi di manutenzione e pulizia.

Teknoservice ha inoltre chiarito che i cosiddetti “corridoi” situati tra i lidi Granchio Rosso, Risorgimento e Oktagona non rientrano tra le aree di propria competenza. Nonostante ciò, la società ha già manifestato e concordato con l’Amministrazione comunale la propria disponibilità a intervenire anche in questi tratti per il ripristino delle condizioni igienico-ambientali.

Le operazioni, già calendarizzate nel corso della settimana, saranno svolte in collaborazione con i gestori degli stabilimenti balneari interessati. Teknoservice si occuperà in particolare delle attività di carico e trasporto dei rifiuti che verranno raccolti durante gli interventi di pulizia.

La società evidenzia infine che, alla data del 1° giugno, tutte le aree libere rientranti nelle proprie competenze risultano regolarmente servite e dotate delle attrezzature necessarie per il conferimento dei rifiuti. Analogamente, tutti i lidi privati sono stati forniti dei contenitori destinati alla raccolta differenziata.