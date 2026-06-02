Si ricorda che il Castello Alfonsino, uno dei più significativi complessi monumentali del patrimonio storico e culturale della città di Brindisi, è visitabile tutti i giorni esclusivamente su prenotazione.

Le visite guidate possono essere prenotate attraverso il sito internet, tramite e-mail oppure telefonicamente ai recapiti dedicati. La prenotazione obbligatoria consente di garantire la migliore esperienza di visita e una corretta gestione dei flussi all’interno del monumento.

Il Castello può essere raggiunto comodamente in auto, in pullman o attraverso il servizio di collegamento via mare effettuato da operatori autorizzati.

Si precisa che il servizio di motonave non è gestito dall’Associazione Le Colonne.

Per informazioni relative a orari, costi, disponibilità e prenotazioni del collegamento via mare è necessario contattare direttamente la società che eroga il servizio.

L’apertura quotidiana del Castello rappresenta un’importante opportunità per cittadini, turisti, scuole, associazioni e gruppi organizzati di conoscere uno dei luoghi simbolo della storia di Brindisi, immerso in un contesto paesaggistico e monumentale di straordinario valore.

Per informazioni e prenotazioni:

* Sito web: www.pastpuglia.it

* E-mail:segreterialecolonne@gmail.com

* Telefono: 3792653244

Il Castello Alfonsino vi aspetta per un viaggio attraverso la storia, l’architettura e l’identità del territorio brindisino.

Oggi è fruibile grazie all’accordo di partenariato pubblico privato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e la Associazione Le Colonne di Brindisi