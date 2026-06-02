Disputata il 31 maggio 2026. Una manifestazione che ha richiamato ben 180 partecipanti, provenienti da ogni angolo della Puglia, regalando una giornata di sport, passione e spettacolo sui suggestivi percorsi del territorio.

L’evento, organizzato in maniera impeccabile dall’ASD San Donaci Bike, ha raccolto unanimi consensi da parte di atleti, accompagnatori e addetti ai lavori. Dalla preparazione del tracciato all’accoglienza dei partecipanti, dalla sicurezza lungo il percorso fino ai servizi logistici e ai ristori, ogni dettaglio è stato curato con grande professionalità e attenzione.

La manifestazione ha rappresentato non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche una preziosa occasione di promozione del territorio, mettendo in evidenza le bellezze naturalistiche e paesaggistiche dell’area delle Paludi, scenario ideale per una competizione di mountain bike di alto livello.

Determinante il supporto di UISP BicinPuglia, che ha affiancato gli organizzatori contribuendo alla perfetta riuscita dell’evento e confermando il proprio impegno nella diffusione e nella crescita del movimento ciclistico regionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dai dirigenti dell’ASD San Donaci Bike, premiati dalla numerosa partecipazione e dall’entusiasmo degli atleti giunti da tutta la regione. Il successo di questa seconda edizione rappresenta un segnale importante per il futuro della manifestazione, ormai destinata a diventare uno degli appuntamenti più attesi del calendario MTB pugliese.

Sport, aggregazione e valorizzazione del territorio: la 2ª Granfondo delle Paludi MTB ha centrato pienamente i suoi obiettivi, lasciando negli occhi dei partecipanti immagini spettacolari e la voglia di tornare il prossimo anno per una nuova, entusiasmante sfida sui sentieri di San Donaci.