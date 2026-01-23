Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia di Brindisi. Nel pomeriggio del 10 gennaio 2026, nell’ambito dei rafforzamenti dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Brindisi, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni ha arrestato un ostunese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente.

Nel corso di un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato due persone entrare in un garage. L’intervento immediato dei poliziotti ha consentito di sorprenderli mentre maneggiavano un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish.

Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire complessivamente oltre 100 grammi di hashish. Ulteriore sostanza stupefacente è stata consegnata spontaneamente da uno dei soggetti nel corso degli accertamenti.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, informata dell’attività svolta e non essendoci esigenze cautelari, ha disposto la liberazione dell’arrestato.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati, finalizzato ad aumentare i livelli di sicurezza percepita e reale sull’intero territorio della provincia di Brindisi.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità penale potrà essere accertata solo al termine dell’iter processuale.

Ostuni, 23.01.2026