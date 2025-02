A 25 anni dalla loro morte, giovedì 27 febbraio alle ore 10.00 la comunità cittadina ricorda i finanzieri Antonio Sottile e Alberto De Falco nell’omonima piazza nel cuore di Brindisi per l’annuale iniziativa di Libera.

Giovedì 27 febbraio 2025, a partire dalle ore 10.00 nella piazza Sottile-De Falco, antistante Palazzo Granafei- Nervegna, il Presidio Libera di Brindisi a loro intitolato organizza con le scuole, le realtà sociali e le istituzioni un’iniziativa in memoria del Vice Brigadiere Alberto De Falco e del Finanziere Scelto Antonio Sottile, che l’associazione Libera ricorda come vittime innocenti delle mafie.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Sant’Elia Commenda, l’Istituto Comprensivo Santa Chiara con indirizzo musicale – scuola Dada, l’associazione culturale “Le colonne”, la Coop. Amani e il CCR di Brindisi, ARCI Brindisi, ANPI Brindisi e il Comune di Brindisi.

Nelle scorse settimane i suddetti istituti, insieme al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Emilio Fiora, al Presidio di Libera e all’associazione culturale “Le colonne” hanno organizzato degli incontri con alcune classi di studenti.

La mattina del 27 febbraio due scolaresche porteranno in Piazza Sottile-De Falco le testimonianze dei giovani ciceroni preparate per l’edizione 2024 del progetto “Adotta un monumento” promosso dall’associazione “Le colonne”. Successivamente verrà inaugurata la mostra “La musica è cambiata”, video partecipante al Concorso “Tracce di memoria” per mantenere vivo il ricordo delle vittime del terrorismo e della mafia, con la scelta di fotografie dell’epoca dei fatti (ph. Frigione).

Tale mostra è gratuita e rimarrà aperta tutto il giorno presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna fino alla chiusura dello stesso. L’iniziativa prevede interventi e testimonianze prima della deposizione dei fiori nella piazza.

All’evento saranno presenti i rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine, di alcuni enti del Terzo Settore e della rete del Presidio cittadino di Libera, il Comandante Provinciale Emilio Fiora e i colleghi della Guardia di Finanza, tra cui le Medaglie d’Oro Sandro Marras ed Edoardo Roscica.

A distanza di 25 anni dalla loro scomparsa, l’iniziativa sarà un’occasione per ascoltare le riflessioni dei giovani e far sentire l’affetto della cittadinanza ai familiari di Antonio Sottile e Alberto De Falco. L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato anche quest’anno da Libera nel cuore della città per coltivare con tutta la comunità una memoria viva che generi impegno contro la criminalità organizzata presente a Brindisi e percorsi di cambiamento nel segno della giustizia sociale.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a visitare la mostra “La musica è cambiata”.