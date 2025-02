L’associazione 50 & Più di Brindisi, nell’ambito delle proprie iniziative culturali, organizza venerdì 28 Febbraio p.v., alle ore 17.00, presso la propria sede in via Appia 159b, un incontro sul tema “il Carnevale tra storia, mito e cultura…e non solo coriandoli e veglioni”.

Presentato ed introdotto dall’ing.Giuseppe Turo, il prof.Teodoro Turco illustrerà l’importanza del Carnevale nei suoi aspetti antropologici e storico-letterari ove le maschere hanno reso possibile il passaggio dalla commedia dell’arte a quella di carattere. In tal modo il grottesco e buffonesco hanno assurto dignità letteraria grazie all’opera, tra gli altri, di Moliere, Lope de Vega, Goldoni ed Ariosto, ove “i tipi fissi” dell’avaro, della serva padrona, dell’ingordo, del furbo, dell’amante deluso ecc. hanno assunto un aspetto più definito.

Ma il Carnevale rappresentava anche il senso di trasgressione e sovversione di norme, regole, tabù e divieti imposti dal potere costituito che però erano riproposti per l’intero anno come rinascita e cambiamento.