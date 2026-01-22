Il 18 gennaio 2026 l’Auditorium del Castello Normanno Svevo ha ospitato l’8° Campionato Italiano di Dama Frysk, che si è confermato come il campionato italiano più numeroso di sempre per questa specialità. L’evento ha visto la partecipazione di ben 62 giocatori provenienti da ogni parte d’Italia, a testimonianza di un movimento in costante crescita.

Oltre alle delegazioni pugliesi di Foggia, Brindisi e Lecce, erano presenti atleti provenienti da Aosta, Treviso, Livorno, Velletri, Latina e Reggio Calabria, tutti animati dal desiderio di mettere in mostra abilità, strategie e spirito sportivo.

I partecipanti, suddivisi in quattro categorie – Assoluti, Regionali, Provinciali e Under 11 – si sono affrontati in partite intense e combattute, dimostrando grande concentrazione, determinazione e una passione sempre più viva per questo brillante gioco della mente.

La Dama Frysk, variante della Dama Frisone praticata nella regione della Frisia, nel nord dell’Olanda, prevede l’utilizzo di sole cinque pedine bianche e cinque nere su una damiera da 100 caselle, rendendo ogni partita estremamente tecnica e strategica.

Nella categoria Assoluti, il gradino più alto del podio va ad Aosta con Francesco Zappia, seguito dal conterraneo Elia Cantatore; terzo classificato il reggino Giovanni Martino.

Nel gruppo Regionali si impone il valdostano Tommaso Lodato, mentre secondo e terzo posto sono stati assegnati rispettivamente a Domenico Martino e Vincenzo Mandalari, entrambi di Reggio Calabria.

Tra i Provinciali, conquista il primo posto Ryan Godbani, seguito dal reggino Antonino Chirico e da Elia Virginia di Cellino San Marco.

Nel gruppo dei più piccoli, gli Under 11, trionfa la livornese Anna Damari, davanti al leccese Karol Presicce e alla valdostana Miriam Faleo.

L’evento è stato curato nei minimi dettagli dal delegato provinciale FID Daniele Caruso, calabrese di origine ma pugliese d’adozione, coadiuvato dai Direttori di gara Marco E. e Michele F., dagli arbitri Sara M., Cosimo P. e Adriano M., dal tecnico audio e supporti informatici Riccardo P., e dall’esperto in logistica Mosè P.

Quello appena disputato è stato il più numeroso e partecipativo evento damistico mai organizzato nella provincia di Brindisi, dimostrando come il gioco della mente continui a trovare, anche nel 2026, terreno fertile soprattutto tra i più giovani.

Ospite d’onore della manifestazione è stato il Consigliere Regionale Toni Matarrelli, che dopo aver salutato i partecipanti e augurato buon gioco ha effettuato simbolicamente la “prima mossa”, sancendo l’inizio ufficiale del campionato.

Presente anche il Delegato provinciale CONI Brindisi, Martino Damuri, il quale, dopo aver portato i saluti del Presidente regionale Angelo Giliberto, si è rivolto ai partecipanti definendoli i veri protagonisti della manifestazione e si è congratulato con loro per la compostezza, la concentrazione e la crescita mentale e personale che questo sport è in grado di offrire.

Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Mesagne, a Sport e Salute per il patrocinio concesso, e all’Associazione di Promozione Sociale Noteum per il fondamentale contributo organizzativo.

A sostenere economicamente l’intera manifestazione è stata la DFC Immobiliare, leader nel settore immobiliare in Calabria ed in forte espansione anche in Puglia.