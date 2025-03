Lo scorso 7 febbraio, si è insediata la Commissione per le Parità e le Pari Opportunità del Comune di Brindisi, che, in sinergia con il Consiglio Comunale e la Giunta ha il compito di favorire la divulgazione di normative e promuovere progetti e iniziative inerenti alle parità di genere e le pari opportunità, per rimuovere ogni forma di discriminazione rilevata e/o denunciata.

Sono state nominate le consigliere comunali Maria CIACCIA, Tiziana MARTUCCI, Ernestina SICILIA, Maria Lucia VANTAGGIATO, Denise AGGIANO e le Componenti esterne Annamaria CALABRESE, Marianna SUMA, Stefania CARAVAGLIO, Antonella DE FAZIO, Laura DE SIATI, Maria Luisa PERCHINENNA, Cosima RUGGIERO e Simona TEDESCO.

Ne fanno parte di diritto la Garante per i Diritti della Persona diversamente abile, Giuseppina SCARANO e l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Ercole SAPONARO.

E’ stata all’unanimità chiamata a presiederla la consigliera comunale, avvocato Ernestina SICILIA. In concomitanza temporale della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo prossimo, dedicata alla donna e al suo inserimento lavorativo oltre che ai temi collegati della protezione dalla violenza di genere e da ogni forma di abuso. La Presidente Sicilia, con l’intera Commissione ha ritenuto di organizzare una mattinata di riflessione sul Lavoro delle Donne, tra ieri e oggi, proprio sabato mattina, 8 marzo 2025, presso Palazzo Nervegna a Brindisi, Sala della Colonna.

Per dialogare sul tema, sono state coinvolte le varie Categorie professionali nelle quali ormai le Donne sono versate, dalle libere professioni a quelle del lavoro dipendente, nel settore pubblico e in quello privato, all’impresa, alla scuola, alle Forze dell’Ordine, ai Corpi Militari, senza dimenticare i lavori legati allo sport, o quelli per definizione difficili o peculiari come l’attività sindacale.

La discussione sarà molto fluida e avrà base esperienziale, proprio per poter focalizzare le criticità ancora riscontrabili sul luogo di lavoro. Emergeranno i temi delle scelte lavorative o della familiarità, ed ancora della vocazione o delle propensioni attitudinali, della specificità di alcuni lavori, delle differenze per ruoli apicali nei vari contesti, della gavetta e del carrierismo, della retribuzione e dei compensi, e delle relazioni professionali e personali sul luogo di lavoro e non da ultimo delle reazioni alla cultura di genere paritetica.

Si inizierà alle ore 10.00 e si concluderà alle ore 12.30 e vi presenzierà anche il Sindaco, dr. Giuseppe MARCHIONNA, oltre alle altre Autorità invitate.

Siamo sicuri che la presenza degli Ospiti che interverranno darà forza e vivacità al dialogo, stimolando il dibattito proprio con le testimonianze dirette su come le donne, anche in contesti tradizionalmente maschili, stiano conquistando posizioni apicali e dimostrando le loro straordinarie capacità di leadership e resilienza.