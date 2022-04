L’A.S.D. cronometristi “Leonardo Ammaturo” di Brindisi, associazione affiliata alla Federazione Italiana Cronometristi, organizza un corso per Allievi Cronometristi.

Il Cronometrista è una figura di fondamentale importanza in tantissime competizioni sportive dove il fattore tempo è determinante, e contribuisce alla realizzazione e al successo dell’evento sportivo. Inoltre, svolge un ruolo al centro di oltre 30 discipline sportive, tra cui: automobilismo, rally, ciclismo, nuoto, atletica leggera, canoa, pallamano, motociclismo, pattinaggio, pugilato, ecc.

Diventare Cronometrista è un’avventura entusiasmante e ricca di sfide interessanti.

Al corso di Allievo Cronometrista, completamente gratuito, possono partecipare uomini e donne in età compresa tra 16 e 65 anni, e si svilupperà in otto lezioni sul cronometraggio delle manifestazioni sportive e sui sistemi di cronometraggio utilizzati.

Le lezioni si svolgeranno a distanza e in presenza presso la sede in Via Dalmazia 21/b, in orario serale, della durata di due ore.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a crono.brindisi@ficr.it